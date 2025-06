Tiroteio em escola da Áustria deixa ao menos 10 mortos

Um ataque com arma de fogo em uma escola de Graz, no sudeste da Áustria, deixou ao menos dez mortos na manhã desta terça-feira (10), entre eles, o suposto atirador. Outros alunos e professores também foram gravemente feridos pelos disparos, segundo o Ministério do Interior austríaco.

"Várias unidades da polícia especial estão no local", indicou a pasta, evocando "tiros" dentro do estabelecimento de ensino. Segundo o canal austríaco ORF, um aluno estaria na origem do tiroteio. O porta-voz da polícia local, Fritz Grundnig, indicou às mídias do país que o jovem provavelmente se suicidou.

"A situação está muito confusa no momento. Pode se tratar de um caso de loucura assassina", declararam outras fontes policiais à agência de notícias APA.

Segundo a prefeita da cidade de Graz, Elke Kahr, entre os mortos, há vários alunos e pelo menos um adulto. Segundo ela, o suposto agressor agiu sozinho e suas motivações são desconhecidas até o momento.

Líderes europeias expressam choque

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se dizem "chocadas" com o ataque. "Cada criança deveria se sentir segura na escola e deveria ser capaz de aprender livremente, sem medo e sem violência", indicou Kallas na rede social X.

"As notícias de Graz me partem o coração", declarou Von der Leyen. "As escolas são símbolo de juventude, de esperança e de futuro. É difícil suportar que escolas se tornem lugares de morte e de violência", reiterou.

Raro incidente

Ataques em locais públicos são raros na Áustria, um país da União Europeia com nove milhões de habitantes, que está entre os 10 Estados mais seguros do mundo, segundo o Global Peace Index. O último incidente violento no país data de alguns meses: em fevereiro, um adolescente morreu esfaqueado e cinco pessoas foram feridas em um ataque perpetrado por um solicitante de asilo sírio de 23 anos em Villach, no sul.

O tiroteio é registrado no mesmo dia em que uma funcionária de uma escola foi morta a facadas por um aluno na cidade de Nogent, no leste da França. O suspeito, um adolescente de 15 anos, foi preso após o ato que teria ocorrido durante uma inspeção do conteúdo das mochilas, na entrada do estabelecimento de ensino.

(Com informações da AFP)