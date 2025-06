Sunnova Energy entra com pedido de proteção contra falência no Chapter 11

A Sunnova Energy International, uma das principais desenvolvedoras de energia solar residencial dos Estados Unidos, entrou com pedido de proteção contra falência no Chapter 11, equivalente à recuperação judicial no Brasil. A empresa, que alertou em março que poderia fechar as portas, afirmou ter entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões em ativos e a mesma faixa de passivos.

A companhia enfrenta altos custos em sua dívida. Além disso, as políticas dos estados americanos para energia solar se tornaram menos favoráveis nos últimos anos, tornando a energia solar residencial menos competitiva em termos de custo em comparação com a energia tradicional de concessionárias e desencorajando os compradores.

Na semana passada, a Mosaic, uma plataforma de financiamento de energia solar, entrou com o mesmo processo, enquanto as instaladoras residenciais de energia solar SunPower e Lumio entraram com pedido de falência no ano passado.

A queda da indústria de energia solar residencial já era esperada há muito tempo, já que as altas taxas de juros prejudicaram as empresas do setor - os sistemas de painéis em telhados podem custar US$ 20 mil ou mais, e os proprietários de imóveis são menos propensos a comprá-los se tiverem que pagar uma alta taxa de juros para financiar o custo. Fonte: Dow Jones Newswires.

