Solar garante que atende a 'altos padrões produtivos internacionais' e cita certificações

A Solar, fabricante de bebidas do Ceará, divulgou nota sobre a liberação da empresa, pelo Ministério da Agricultura, para voltar a operar. A companhia garantiu, na nota, que atende "aos mais altos padrões produtivos internacionais e em conformidade com rígidos protocolos de controle sanitário em todas as etapas" da produção. "As nossas licenças de operação seguem válidas e atuais, além de sermos submetidos continuamente a auditorias externas e internas", prosseguiu, na nota.

Na semana passada, no dia 4, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia informado que a produção de uma linha de refrigerantes da Solar tinha sido suspensa preventivamente após a identificação de uma possível falha no sistema de resfriamento.

A medida, segundo Fávaro, foi tomada de forma conjunta com a empresa, que detectou o problema na tarde da terça-feira, 3.

Entretanto, já no dia 6 de junho, o ministério autorizou a retomada da produção da Solar. Conforme nota da pasta divulgada na ocasião, a liberação ocorreu após a apresentação, pela empresa, de documentos técnicos que "comprovaram a correção definitiva do vazamento identificado anteriormente no sistema de resfriamento da linha de produção".

Em sua nota oficial, a Solar adiciona que apresentou "resultados de rigorosos testes que confirmaram a absoluta segurança dos processos produtivos da Solar, e a empresa foi autorizada a retomar sua produção na fábrica de Maracanaú (CE)". "A Solar reforça que em nenhum momento a segurança dos produtos foi afetada. Como sempre, a empresa seguirá trabalhando em colaboração e parceria com as autoridades", acrescentou, e reiterou que a Solar é uma empresa "certificada pela FSSC 22000 de segurança de alimentos e pela ISO 9001 de gestão da qualidade, pela ISO 14001 de gestão ambiental e pela ISO 45001 de gestão de saúde e segurança".