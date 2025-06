Sete ataques com explosivos em região da Colômbia deixam ao menos um morto

Sete ataques com explosivos, quatro deles com carros-bomba, deixaram pelo menos um morto nesta terça-feira (10) em uma região do sudoeste da Colômbia, informou a polícia.

Os ataques ocorreram na cidade de Cali, onde uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas, e em municípios vizinhos, informou um policial à AFP. Dissidentes da extinta guerrilha das Farc operam na região, travando uma guerra contra o governo.

das/mar/aa

© Agence France-Presse