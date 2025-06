São Martinho inaugura fábrica de microvespas de R$ 15 mi para controle de pragas

São Paulo, 10 - A São Martinho inaugurou a Biofábrica de microvespas Trichogramma, para controle biológico de pragas, em Pradópolis (SP). Com investimento de R$ 15 milhões, a estrutura de 3 mil m² vai produzir o inseto, substituindo defensivos químicos por soluções naturais.Segundo a São Martinho, o projeto da biofábrica foi desenvolvido para atender cerca de 400 mil hectares, com três aplicações por ciclo, e tem uma equipe especializada, incluindo mestres e doutores, para garantir qualidade em todas as etapas.O foco da nova unidade é a produção da microvespa Trichogramma galloi, que age parasitando os ovos da broca-da-cana (Diatraea saccharalis), uma das principais pragas da cana-de-açúcar. A espécie complementa o trabalho da Cotesia flavipes, outra vespa utilizada pela São Martinho há mais de 40 anos, que ataca a fase larval da praga.De acordo com a empresa, um diferencial da biofábrica é a produção própria do hospedeiro alternativo Ephestia kuehniella, essencial para o desenvolvimento do Trichogramma. "Somos a única empresa no Brasil com domínio completo dessa cadeia, desde a criação do hospedeiro até a aplicação em campo", afirmou, na nota, o diretor agrícola e de tecnologia da São Martinho, Luís Gustavo Teixeira.A iniciativa está alinhada à estratégia da companhia, que já realiza mais de 85% do controle de pragas com agentes biológicos. Com seis biofábricas em operação, a São Martinho produz também outros agentes biológicos, como Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae.