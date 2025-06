Sakamoto: Almirante do golpe sugere que militares mentiram. Acareação já!

Em seu depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal), o almirante Almir Garnier deu a entender que o tenente-brigadeiro Baptista Júnior e o general Freire Gomes mentiram, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Hoje, o ex-comandante da Marinha disse ao ministro do STF Alexandre de Moraes que não colocou as tropas à disposição e negou ter visto o documento sobre a tentativa de golpe de Estado, ao contrário do que afirma a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O almirante Garnier foi um dos principais nomes do planejamento golpista, segundo testemunhas e seus próprios colegas. O então comandantes da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, reafirmou que ele teria colocado as tropas à disposição do presidente Jair Bolsonaro caso fosse necessário em meio àquele plano que daria às Forças Armadas poder para interferir no resultado das eleições.

O general Freire Gomes, então chefe do Exército, tinha sido mais incisivo na Polícia Federal junto ao seu depoimento como testemunha. Frente a Moraes, ele deu aquela dourada na pílula, com corporativismo. Moraes foi mais duro e lhe perguntou se estava mentindo na PF ou agora. O general manteve tudo o que havia falado, o que mostra que ele estava apenas constrangido por acusar um colega.

Garnier diz agora que não colocou as tropas à disposição, mas que foi discutida a possibilidade de implantação de um decreto da Garantia da Lei e da Ordem, que seria um instrumento através do qual o presidente Bolsonaro quereria interferir no país após o resultado das eleições. Ele disse apenas seguir a hierarquia e que não estava lá para assessorar o presidente.

Um brigadeiro diz que o almirante topou a empreitada golpista. Um general, envergonhadamente, afirmou a mesma coisa. Em seu depoimento ontem, Mauro Cid disse que colocaria Garnier no grupo dos radicais. Ou seja: acareação já! Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, os três ex-líderes das Forças Armadas deveriam ser colocados frente a frente por conta das versões diferentes sobre o envolvimento de Garnier na trama golpista.

Seria muito importante, não apenas para o julgamento da tentativa de golpe de Estado e destruição violenta do Estado Democrático de Direito como para o espírito da nação, que após o "almirante do golpe" na prática sugerir que um brigadeiro e um general mentiram, haja uma acareação já entre os ex-comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Podem colocar até o Mauro Cid no meio disso tudo. Vamos ver quem segura. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: