Rolls-Royce ganha contrato para pequenos reatores nucleares no Reino Unido

Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido escolheu a Rolls-Royce SMR para construir os primeiros pequenos reatores nucleares modulares do país, como parte do plano para acelerar a descarbonização da rede de energia a partir de meados da década de 2030.

O governo britânico se comprometeu nesta terça-feira a investir 2,5 bilhões de libras (US$3,4 bilhões) no programa pelos próximos quatro anos, com o objetivo de dar início a uma das primeiras indústrias nucleares de pequena escala da Europa.

Os pequenos reatores nucleares modulares, conhecidos pela sigla em inglês SMR, são normalmente do tamanho de dois campos de futebol, com peças que podem ser construídas em uma fábrica, tornando-os mais rápidos de produzir e mais baratos do que as usinas tradicionais, que levam mais de uma década para serem construídas e enfrentam atrasos de planejamento no Reino Unido.

O governo também disse nesta terça-feira que investirá 14,2 bilhões de libras para construir uma usina nuclear de grande escala, Sizewell C, no leste da Inglaterra, como parte da "maior implantação nuclear de uma geração".

A Rolls-Royce SMR, subsidiária da Rolls-Royce, disse que construirá três unidades de SMR.

