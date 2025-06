Polícia francesa interroga estudante após assistente escolar ser esfaqueada até a morte durante verificação de bolsas

PARIS (Reuters) - A polícia francesa estava interrogando um estudante de 14 anos que supostamente esfaqueou até a morte uma assistente escolar de 31 anos na terça-feira, quando as mochilas dos alunos estavam sendo verificadas do lado de fora dos portões de uma escola em Nogent, no nordeste da França.

O adolescente estava sendo mantido em uma guarda militar de Nogent enquanto era interrogado, informou o departamento de Haute-Marne.

"Enquanto cuidava de nossas crianças em Nogent, uma assistente educacional perdeu a vida, vítima de uma onda de violência sem sentido", escreveu o presidente Emmanuel Macron no X.

"A nação está de luto e o governo está mobilizado para reduzir a criminalidade", acrescentou.

O promotor público de Chaumont Denis Devallois disse que o suposto suspeito havia esfaqueado a assistente da escola várias vezes com uma faca.

"A ameaça de armas brancas entre nossas crianças tornou-se crítica. Cabe a nós transformar esse flagelo generalizado em um inimigo público", escreveu o primeiro-ministro François Bayrou no X.

(Reportagem de Dominique Vidalon)