Até 29% off: PlayStation 5, controles e VR2 estão em oferta até amanhã

Os aficionados por games podem aproveitar até amanhã (11) os últimos dias da "Days Of Play", campanha de ofertas em consoles e controles PlayStation. De acordo com a empresa, esta é a primeira vez que a versão mais potente de console, o PS5 Pro, está em oferta no Brasil.

O Guia de Compras UOL inclusive já testou esse produto (confira review aqui). Também dá para encontrar o PS5 edição digital, assim como o Playstation VR 2 (realidade virtual) e a linha de controles Dual Sense custando menos.

Confira a seguir os produtos com preço promocional:

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

