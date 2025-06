Petróleo fecha perto de máxima em sete semanas

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo mantiveram-se perto de uma alta de sete semanas nesta terça-feira, enquanto o mercado aguarda a direção das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Os analistas disseram que um acordo comercial entre os países com as duas maiores economias do mundo poderia impulsionar os preços, apoiando o crescimento econômico global e aumentando a demanda por petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,3%, para fechar a US$66,87 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caiu 0,5%, para fechar a US$64,98.

Na segunda-feira, o Brent fechou em seu nível mais alto desde 22 de abril e o WTI em seu valor mais alto desde 3 de abril.

As negociações comerciais entre os EUA e a China se estenderam por um segundo dia inteiro e até a noite em Londres, com os dois países pressionando por um avanço nos controles de exportação que ameaçaram desfazer uma delicada trégua tarifária.

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que as negociações comerciais com as autoridades chinesas estavam indo bem e que esperava que terminassem na noite desta terça-feira, mas disse que poderiam se estender até quarta-feira.

O Banco Mundial, por sua vez, reduziu sua previsão de crescimento global para 2025 em quatro décimos de ponto percentual, para 2,3%, afirmando que as tarifas mais altas e o aumento da incerteza representam um "vento contrário significativo" para quase todas as economias.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Anna Hirtenstein em Londres; reportagem adicional de Anjana Anil em Bengaluru e Jeslyn Lerh em Cingapura)