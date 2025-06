Petróleo cai em meio a negociações comerciais EUA-China

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (10) diante da cautela dos operadores do mercado no segundo dia do novo ciclo de negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em agosto caiu 0,25%, para 66,87 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, com vencimento em julho, caiu 0,48%, para 64,98 dólares.

As conversas entre Washington e Pequim continuavam nesta terça-feira em Londres com o objetivo de consolidar a trégua tarifária alcançada há um mês em Genebra, na Suíça.

"Muitos investidores estão esperando" o resultado dessas discussões, assinalou à AFP Mark Waggoner, da Excel Futures.

Washington e Pequim são os dois maiores consumidores de petróleo do mundo, o que faz com que o preço do petróleo seja particularmente sensível à situação econômica desses países.

Waggoner advertiu, no entanto, que o petróleo poderia já estar em "um ponto alto" após ter retornado a níveis não vistos desde abril e, além disso, as notícias otimistas relacionadas à demanda poderiam não ser suficientes para impulsionar os preços para cima.

