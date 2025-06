PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL JUSTIÇA: STF retoma interrogatórios no 2º dia de julgamento por trama golpista

EUA PROTESTOS: Trump envia fuzileiros e mais efetivos da Guarda Nacional a Los Angeles

ISRAEL PALESTINOS AJUDA: Israel expulsa Greta Thunberg depois de interceptar barco que seguia para Gaza

ÁUSTRIA TIROTEIO: Ataque a tiros deixa pelo menos 10 mortos em escola na Áustria

=== BRASIL JUSTIÇA ===

BRASÍLIA:

STF retoma interrogatórios no 2º dia de julgamento por trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça-feira (10), o segundo dia de interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula em 2022, um crime que pode levá-los à prisão.

=== EUA PROTESTOS ===

LOS ANGELES:

Trump envia fuzileiros e mais efetivos da Guarda Nacional a Los Angeles para conter distúrbios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na segunda-feira (9) o envio de 700 militares do Corpo de Fuzileiros Navais e mais 2 mil efetivos da Guarda Nacional para Los Angeles em resposta aos distúrbios derivados dos protestos contra as operações migratórias do governo federal, uma medida que o governador da Califórnia classificou de tentativa de criar o "caos".

=== ISRAEL PALESTINOS AJUDA ===

AEROPORTO BEN GURION:

Israel expulsa Greta Thunberg depois de interceptar barco que seguia para Gaza

Israel anunciou nesta terça-feira que a ativista Greta Thunberg deixou o país e está em um avião com destino à Suécia, com uma escala na França, após ter sido detida ao lado de outros militantes pró-Palestina a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza.

PARIS:

Trump deve dizer 'chega' a Netanyahu, diz ex-premiê israelense

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa dizer a Benjamin Netanyahu que "já chega", disse à AFP o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, que denunciou a guerra em Gaza como um "crime" e insistiu que a solução de "dois Estados" é a única maneira de pôr fim ao conflito entre Israel e os palestinos.

=== ÁUSTRIA TIROTEIO ===

VIENA:

Ataque a tiros deixa pelo menos 10 mortos em escola na Áustria

Dez pessoas morreram nesta terça-feira (10) na cidade austríaca de Graz, em um raro ataque armado a uma escola no país, informou a prefeita Elke Kahr. Segundo a imprensa local, o ataque foi aparentemente cometido por um ex-aluno.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Luto e medo: a extorsão perturba a vida dos peruanos

Motoristas assassinados, comércios e escolas fechados. A extorsão assola Lima e outras cidades do Peru, apesar do envio dos militares às ruas para combater a ameaça do crime organizado.

-- EUROPA

KIEV:

Rússia executa ataque em larga escala em Kiev e Odessa

A Rússia executou uma nova onda de bombardeios em larga escala na madrugada desta terça-feira(10) contra a Ucrânia, com ataques de drones contra a capital Kiev e a cidade de Odessa, que deixaram três mortos e vários feridos, segundo as autoridades.

SREBRENICA:

A esperança de encontrar as últimas vítimas 30 anos após o genocídio de Srebrenica

Para Sadik Selimovic, a alegria de ter sobrevivido aos massacres de Srebrenica em 1995 não durou muito. Quando soube da morte de seus três irmãos e de seu pai, decidiu dedicar sua vida a encontrá-los.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ

Irã anuncia nova rodada de negociações com EUA para domingo

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou, nesta terça-feira (10), que a próxima rodada de negociações sobre a questão nuclear com os Estados Unidos está programada para domingo (15).

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

China e EUA prosseguem com negociações para consolidar trégua comercial

China e Estados Unidos prosseguem, nesta terça-feira (10), em Londres, com as negociações comerciais iniciadas na segunda-feira, depois que anunciaram uma frágil trégua tarifária no mês passado na Suíça.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

China se prepara para corrida de mineração submarina

Embora ainda não esteja preparada para a mineração submarina, a China já está se projetando nos oceanos, uma estratégia econômica e geopolítica em um mundo ansioso para obter minerais cruciais.

PARIS:

População de pinguins-imperadores está diminuindo mais rápido do que o esperado

A população de pinguins-imperadores na Antártica diminuiu quase um quarto à medida que o aquecimento global transforma seu habitat gelado, de acordo com uma nova pesquisa publicada nesta terça-feira (10).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

