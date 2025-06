Passageiros de ônibus são baleados durante ação policial contra traficantes no Rio

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Passageiros que estavam em ônibus passando pelas duas principais vias expressas do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira precisaram se esconder de tiros decorrentes de uma ação policial e da resposta de supostos traficantes no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Ao menos três pessoas foram baleadas dentro de coletivos, e uma quarta pessoa também foi atingida.

A operação visava cumprir 44 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao traficante Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, chefe de uma grande facção criminosa do Estado. Em resposta, traficantes do Complexo de Israel atiraram contra a população, de acordo com a polícia, levando ao fechamento das vias por medida de segurança.

Passageiros que estavam próximos à zona de conflito se jogaram no chão dos ônibus para se proteger dos tiros. Aqueles que aguardavam nas estações ou que estavam presos no trânsito durante o bloqueio também se jogaram no chão para se proteger.

Mais de 20 unidades de ensino e saúde tiveram a rotina afetada, e cerca de 50 linhas de ônibus precisaram alterar seus itinerários.

“É a mesma tática dos traficantes: atirar na população, provocar incêndios para causar pânico e tentar cessar a ação policial”, afirmou uma fonte da polícia do Rio.

No ano passado, em uma operação na Cidade Alta, traficantes já haviam disparado contra motoristas em vias próximas, estações de trem, ônibus e até mesmo pedestres na região, resultando em seis pessoas atingidas, com três mortes.

A operação desta terça-feira resultou na detenção de 14 suspeitos e na apreensão de fuzis, munições e drogas.

“Tiramos do anonimato pessoas que passavam despercebidas pela polícia. Criminosos que tinham a função de organizar manifestações contra a polícia e atear fogo a barricadas”, declarou o secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Recentemente, a polícia descobriu e destruiu uma área de lazer chamada “Resort do Crime”, que possuía lago, praia artificial, churrasqueira, academia, espaço gourmet e outras regalias.

Peixão, um dos criminosos mais procurados do Rio, é conhecido por ser evangélico e por expulsar seguidores de outras crenças religiosas da região.

“A ação é resultado de sete meses de intensas investigações, que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores, permitindo à Polícia Civil solicitar ordens judiciais com base em provas contundentes. A operação integra uma série de ações da instituição voltadas ao desmantelamento da estrutura criminosa do TCP na região”, afirmou, em nota, a Polícia Civil.