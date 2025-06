Paramount deve reduzir força de trabalho nos EUA em 3,5% com incerteza e queda de assinantes

A Paramount Global está cortando 3,5% de sua equipe nos Estados Unidos, uma decisão que ocorre durante a incerteza econômica e a queda de assinantes de TV a cabo. "À medida que navegamos pelas contínuas quedas lineares em todo o setor e pelo ambiente macroeconômico dinâmico, ao mesmo tempo em que priorizamos os investimentos em nosso crescente negócio de streaming, estamos tomando as medidas difíceis, mas necessárias, para simplificar ainda mais nossa organização", disseram os copresidentes executivos Brian Robbins, George Cheeks e Christopher McCarthy em um memorando aos funcionários.

Em maio, a empresa divulgou um aumento na receita e no número de assinantes de seu serviço de streaming, o Paramount+. Mas a receita de mídia televisiva caiu.

A divergência entre os serviços de streaming e as redes a cabo está ocorrendo de forma semelhante em todo o setor. A Warner Bros. Discovery disse na segunda-feira que está se dividindo em duas empresas de entretenimento autônomas de capital aberto.

A decisão da Paramount ocorre no momento em que ela está se preparando para se fundir com a Skydance Media e está discutindo um acordo para o processo de US$ 20 bilhões do presidente Donald Trump contra sua divisão CBS News por causa de uma entrevista no 60 Minutes com a então candidata democrata à presidência Kamala Harris. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.