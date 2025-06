País colheu 99,9% da soja da safra 2024/25, afirma Conab

São Paulo, 10 - A colheita de soja da safra 2024/25 no Brasil está praticamente encerrada, conforme o boletim de progresso de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Até domingo (8), 99,9% da área havia sido ceifada, avanço de 0,1 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e de igual porcentagem em comparação com a safra 2023/24. Na média dos últimos cinco anos, os trabalhos estão exatamente no mesmo estágio, de 99,9%.Apenas Santa Catarina (com 99,6% da área colhida) e Maranhão, com 98%, ainda precisavam concluir a colheita da oleaginosa. Todos os outros dez Estados que cultivam soja no País já encerraram a safra vários deles entraram, inclusive, em período de vazio sanitário.Em relação à colheita do milho de inverno 2024/25, a colheita atingia, até domingo, 2% da área plantada, avanço de 1,2 ponto porcentual na comparação com o domingo anterior e atraso de 5,5 pontos porcentuais em comparação com igual momento da safra 2023/24. Em relação à média das últimas cinco safras, de 4% de área colhida, os trabalhos estão atrasados em 2 pontos porcentuais.O Estado que está mais adiantado na colheita do cereal é o Maranhão, com 6% da área ceifada. Mato Grosso, o maior produtor de milho do País, colheu, até domingo, 2,5% e o Paraná, 3%.A colheita do milho verão 2024/25 atingia até domingo 90,6% da área, avanço de 1 ponto porcentual em relação aos 89,6% do domingo retrasado. Em comparação com igual período da safra 2023/24, quando 88,1% haviam sido colhidos, os trabalhos estão 2,5 pontos porcentuais adiantados. Na média dos últimos cinco anos, que somava 88%, há adianto de 2,6 pontos porcentuais.