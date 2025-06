PF descobre ataques hackers a instituições públicas e empresas em 3 estados

A PF (Polícia Federal) realiza na manhã de hoje uma operação contra hackers suspeitos de integrarem grupo criminoso responsável por ataques a sites de instituições públicas e privadas.

O que aconteceu

Operação Timeout cumpriu dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo e do Paraná, e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Investigação apura atuação de pessoas que se apresentavam como autores de ataques cibernéticos em fóruns clandestinos na internet. Os suspeitos teriam invadido sistemas do Poder Judiciário, universidades públicas e empresas estatais, entre outros.

Segundo a PF, investigações identificaram indícios do uso de infraestrutura internacional para camuflar IPs e VPNs. Os criminosos ainda teriam publicado conteúdos reivindicatórios em fóruns especializados na deep web.

Suspeitos podem responder por diversos crimes virtuais. São eles: invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telemático, associação criminosa e divulgação de dados obtidos ilicitamente.