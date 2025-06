'Ótimo para corrida e bateria dura muito': testamos o novo Huawei Watch 5

A Huawei tem apostado cada vez mais no mercado de smartwatches. Com o novo Watch 5, a marca aposta em sensores mais avançados, tela de qualidade e acabamento premium. Mas será que ele tem o necessário para brigar com o Apple Watch e o Galaxy Watch aqui no Brasil?

Testei o Watch 5 ao longo de alguns dias em diferentes cenários, como treinos na academia, corrida na esteira e durante o sono. Spoiler: ele vale a pena e supera a concorrência em alguns quesitos. Ele é ótimo para corrida e a bateria dura muito.

O que mais gostei

Monitora mais de 100 atividades físicas. Incluindo alguns de nível avançado, como golfe e mergulho livre (ele suporta até 50 metros de profundidade, segundo a empresa). Quatro modos são detectados automaticamente: elíptico, caminhada, corrida e remo. E funcionaram bem nos meus testes.

Também testei o Huawei Watch 5 correndo bastante na rua e na esteira, e achei excelente a quantidade de informações exibidas após o treino. Se você treina para provas, o relógio mostra a distância percorrida, o tempo de recuperação entre tiros, gráficos de ritmo, cadência e tempo de contato com o solo.

Imagem: Diego Sousa/UOL

Além disso, ele mede a frequência cardíaca continuamente, contabiliza calorias, passos e até analisa a postura da corrida.

Desconsiderando os relógios focados em corrida —como os da Polar e da Garmin—, o Huawei Watch 5 é, na minha opinião, o melhor smartwatch para corredores, superando inclusive o Galaxy Watch e o Apple Watch.

Treinos de corrida predefinidos. Um recurso muito interessante do Watch 5 são os cursos de corrida predefinidos, que vão do nível iniciante ao avançado. São 13 planos disponíveis, com duração, ritmo e distância específicos —você escolhe o que for mais cômodo para o seu corpo. Um dos treinos que fiz durante os testes foi o de HIIT, o mais avançado, que inclui sessões de tiro e trote.

Planos personalizados com inteligência artificial. Quer se preparar para uma meia maratona, mas não sabe por onde começar? O dispositivo monta planos de treino com ajuda da IA para você atingir o objetivo. Basta responder a algumas perguntas sobre sua rotina e metas.

Para esta análise, criei um plano de corrida com duração de oito semanas, com o objetivo de correr uma prova de 10 quilômetros em menos de uma hora. O algoritmo gerou uma série de treinos variados —caminhada, subidas, longas distâncias e sessões de tiros— para me preparar até o dia da prova.

Mapas offline e rotas predefinidas. Com GPS embutido, o Huawei Watch 5 traz o aplicativo de navegação Petal Maps —os dispositivos da marca não podem usar serviços do Google, como o Maps— para localizar pontos de ônibus, restaurantes, cafeterias e lojas ao redor. O destaque aqui é a possibilidade de baixar os mapas da sua região para visualizá-los offline.

Outro recurso interessante é a opção de escolher rotas populares em parques, por exemplo, que já vêm predefinidas no app Huawei Saúde. No Parque Ibirapuera, há diversas rotas de diferentes distâncias, ótimas para quem ainda não conhece bem a região.

Monitoramento de saúde e exercícios ainda mais preciso. Pela minha experiência com os relógios e pulseiras inteligentes da Huawei, sempre confiei no monitoramento de saúde da marca. O registro de sono continua sendo um ponto forte, identificando até momentos em que acordei durante a noite, algo bem útil para acompanhar a qualidade do sono nos últimos dias.

Em um dos meus treinos intervalados —nos quais os batimentos cardíacos oscilam bastante—, o relógio se saiu bem ao exibir com precisão as zonas de baixa e alta intensidade, ajudando a entender em quais momentos o coração trabalha mais.

Imagem: Diego Sousa/UOL

Sensor X-Tap. Uma novidade desta geração no campo de monitoramento é o sensor X-Tap, posicionado ao lado dos botões físicos no lado direito do relógio. Ele é ativado ao encostar a ponta dos dedos por alguns segundos.

Segundo a Huawei, esse sensor consegue identificar com mais rapidez e precisão dados como frequência cardíaca e respiratória, níveis de oxigênio no sangue, estresse e temperatura da pele.

Bateria de longa duração. A duração de bateria do Huawei Watch 5 é outro diferencial frente aos relógios da Apple e Samsung. Enquanto a autonomia média do Apple Watch e do Galaxy Watch gira em torno de um, dois dias, o modelo da Huawei pode chegar a até 11 dias de uso, segundo a fabricante.

Claro que essa autonomia toda depende de alguns fatores, como a escolha do modelo certo (há versões de 41 mm e 46 mm) e a ativação de vários recursos do relógio, mas, no meu caso, usando o Watch 5 com tudo ativado —treinos, monitoramento do sono e notificações— consegui cerca de cinco dias de uso.

Design casual e premium. O Huawei Watch 5 tem visual arredondado e clássico, diferente do formato retangular mais associado ao Apple Watch. Isso o torna mais versátil, combinando tanto com roupas casuais quanto com trajes mais formais.

Testei o modelo de 46 mm com pulseira de fluorelastômero, um tipo de borracha que não me causou alergia. Para quem tem pulsos mais finos, há também a versão de 41 mm, que oferece os mesmos recursos, mas com menor autonomia de bateria.

Achei o relógio leve no pulso, mesmo sendo construído majoritariamente em titânio. Ele não incomodou durante os treinos nem na hora de dormir. Ainda assim, transmite robustez, com certificação IP69 contra água e poeira.

Design do Huawei Watch 5 Imagem: Diego Sousa/UOL

A tela também merece destaque. São 1,5 polegada com tecnologia AMOLED, brilho de até 3.000 nits e excelente definição. Na prática, o display é bem visível mesmo sob sol forte, e a resposta ao toque é bastante fluida.

Interface HarmonyOS é funcional. O Watch 5 é o primeiro smartwatch que testei com o HarmonyOS, sistema próprio da Huawei. Gostei bastante da interface, com ícones amigáveis, atalhos intuitivos para treinos e animações suaves.

Funciona com Android e iOS (iPhone). O relógio pode ser pareado via Bluetooth com qualquer smartphone que esteja atualizado com Android 9.0 ou iOS 13.0 ou superior. O melhor: não há limitações de recursos entre os sistemas; ele funciona bem tanto com iPhones quanto com celulares Android.

Pontos de atenção

Não tem suporte a apps mais populares. Infelizmente, o Huawei Watch 5 é limitado no suporte a aplicativos mais populares, já que não conta com a Play Store do Google. Em vez disso, tem a AppGallery, loja de apps da própria marca, que deixa a desejar por não ter Strava, WhatsApp nem Spotify, por exemplo.

Configuração inicial no Android. Para quem tem celular Android, o primeiro uso pode ser um pouco trabalhoso, pois o app Huawei Saúde não está disponível na Play Store. No entanto, basta escanear o QR Code exibido no relógio com seu celular e seguir o passo a passo, que é bastante simples.

Se você usa um Samsung Galaxy, uma dica: o app está disponível na Galaxy Store. Já os usuários de iPhone não enfrentam esse problema, já que o app pode ser baixado normalmente pela App Store.

Não tem NFC. A versão do relógio que recebemos para testes —e que provavelmente será a comercializada no Brasil— não tem suporte a NFC, recurso usado para pagamentos por aproximação.

Para quem vale a pena

O Huawei Watch 5 vale a pena para quem procura um smartwatch que seja ao mesmo tempo casual e eficiente para atividades físicas, especialmente corrida.

Mesmo sem suporte aos apps mais populares, ele se destaca no monitoramento de saúde e treinos, tem design elegante e resistente, boa duração de bateria e uma das melhores telas entre os concorrentes.

Seu preço de pré-venda, a partir de R$ 4.999, está um pouco alto considerando a categoria do Huawei Watch 5. Mas a marca tem histórico de realizar promoções de lançamento, o que deve ajudar a diminuir o valor dele com a sua chegada oficial.

