Negociações comerciais entre EUA e China sobre controles de exportação são retomadas pelo segundo dia

Por Kate Holton e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - As principais autoridades dos Estados Unidos e da China retomam nesta terça-feira as negociações comerciais pelo segundo dia em Londres, na expectativa de garantir um avanço nos controles de exportação de terras raras e outros produtos que ameaçaram uma nova ruptura entre as duas superpotências.

Os investidores esperam uma melhora nos laços depois que o alívio provocado por um acordo preliminar firmado em Genebra no mês passado deu lugar a novas dúvidas depois que Washington acusou Pequim de bloquear as exportações que são essenciais para setores como automobilístico, aeroespacial, de semicondutores e de defesa.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse na segunda-feira que os EUA provavelmente concordariam em suspender os controles de exportação de alguns semicondutores em troca de a China acelerar a entrega de terras raras.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as negociações estavam indo bem: "Estamos indo bem com a China. A China não é fácil".

A política frequentemente errática de Trump em relação às tarifas tem agitado os mercados globais, provocado congestionamento e confusão nos principais portos e custado às empresas dezenas de bilhões de dólares em vendas perdidas e custos mais altos.

A segunda rodada de negociações entre os EUA e a China, que se seguiu a uma rara ligação telefônica entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping na semana passada, ocorre em um momento crucial para ambas as economias.

Dados alfandegários publicados na segunda-feira mostraram que as exportações da China para os EUA caíram 34,5% em maio, a maior queda desde a eclosão da pandemia da Covid-19.

Embora o impacto sobre a inflação e o mercado de trabalho dos EUA tenha sido discreto até o momento, as tarifas afetaram a confiança das empresas e das famílias norte-americanas e o dólar continua sob pressão.

Os dois lados, liderados nas negociações pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, com o contingente chinês liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng, estão se reunindo na Lancaster House, na capital britânica.

As negociações duraram quase sete horas na segunda-feira e foram retomadas por volta das 6h (horário de Brasília) desta terça-feira, com a expectativa de que ambos os lados digulguem atualizações no dia.