Movimento União BR completa cinco anos e mais de 30 milhões de impactados

Cinco anos após surgir como resposta emergencial à pandemia, o Movimento União BR consolida-se como força de mobilização solidária do país. Desde 2020, a iniciativa já impactou mais de 30 milhões de pessoas e colaborou com mais de 3 mil Organizações da Sociedade Civil em ações voltadas à educação, saúde e habitação.

Ao longo da trajetória, o movimento arrecadou mais de R$ 400 milhões, que foram revertidos em equipamentos de proteção individual, alimentos, leitos e insumos hospitalares, além da oferta de cursos de capacitação. Também foram mobilizados mais de 5 mil voluntários em todo o território nacional.

Com presença em todas as regiões do Brasil e atuação em 28 localidades afetadas por desastres, como Rio Grande do Sul, Pantanal e Amazônia, o Movimento União BR se destacou na resposta a catástrofes, como enchentes, queimadas e crises hídricas. "Ano após ano, a força da união e do propósito coletivo nos permitiu transformar solidariedade em impacto real", afirma Tatiana Monteiro de Barros, presidente da organização.

Reconhecido pela ONU como um exemplo de sucesso e vencedor de prêmios como o Empreendedor Social (2020) e Escolha do Leitor (2021), o Movimento União BR apresentou os resultados de uma pesquisa inédita realizada em parceria com o Nexus, da FSB Holding. Segundo o levantamento, 25% da população brasileira, cerca de 42 milhões de pessoas, já foi diretamente impactada por desastres ambientais.

As enchentes lideram o ranking de tragédias mais citadas (68%), seguidas por tempestades (7%), deslizamentos (6%) e queimadas (5%). Para Tatiana, os dados reforçam a importância de estratégias de prevenção: "A pesquisa será uma bússola para direcionar políticas públicas e iniciativas privadas, construindo soluções duradouras."

O plano agora é ampliar a capacidade de resposta emergencial e fortalecer comunidades para enfrentar novos desafios. "Queremos promover uma cultura de solidariedade Brasil afora. A união é a força motriz para um futuro mais seguro e próspero", diz a presidente.