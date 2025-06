Motorista e passageiro de ônibus são baleados durante megaoperação policial no Rio

Um passageiro e um motorista de ônibus de duas empresas de transporte do Rio de Janeiro ficaram feridos após tiroteio na Avenida Brasil. Na manhã desta terça-feira, 10, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma megaoperação no Complexo de Israel.

Ao Estadão, Rebecca Wellen, advogada da empresa de transporte e turismo da Viação Novanil e da Evanil, disse que o motorista do ônibus da Linha 405T - Nova Iguaçu/Barra da Tijuca, da Novanil, estava dentro do coletivo quando foi atingido por disparo, por volta das 7 horas da manhã, na Avenida Brasil, nas proximidades da Linha Vermelha, na altura de Vigário Geral. Ele foi socorrido ao Hospital Adão Pereira Nunes. O estado de saúde de Marcelo Silva Marques é estável.

Já o passageiro, que também ficou ferido, estava dentro de um ônibus da Linha 442B - Cabuçu, da empresa Evanil. A ocorrência também foi registrada por volta das 7 horas da manhã, na mesma região. João foi encaminhado para atendimento em hospital e se encontra com quadro de saúde estável. Somente o primeiro nome foi divulgado.

Megaoperação no Complexo de Israel

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma megaoperação no Complexo de Israel, zona norte da capital, nesta terça-feira. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

As investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Delegacia Antissequestro (DAS), da 22ª DP (Penha) e da 33ª DP (Realengo), revelaram uma organização criminosa altamente estruturada e armada, sob a liderança de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos narcotraficantes mais perigosos do Estado, que se tornou conhecido por impor seu domínio baseado no chamado fundamentalismo evangélico.

Segundo a polícia, até as 8h52 oito pessoas tinham sido presas e dois fuzis apreendidos.

Em razão da ocorrência policial, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 (quando a há risco de ocorrência de alto impacto) às 6h50 desta terça-feira.

A operação provocou o fechamento de vias como Avenida Brasil e a Linha Vermelha, nos dois sentidos, na altura de Vigário Geral e uma manhã de caos na cidade.