Moraes nega pedido de Bolsonaro para exibir vídeos em interrogatório sobre a tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele pudesse exibir vídeos durante o seu depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Bolsonaro pretendia expor gravações de autoridades que fizeram críticas às urnas eletrônicas, como o ministro do STF Flávio Dino e o ex-ministro Carlos Lupi (PDT). O objetivo era contrastar o seu discurso, que utilizou notícias falsas para atacar o sistema eletrônico de votação, com as manifestações de políticos de esquerda.

O ex-presidente reuniu cerca de 12 vídeos para embasar a sua linha argumentativa de que não teria feito ataques para desacreditar o sistema eletrônico de votação. As imagens comprovariam, na avaliação de Bolsonaro, de que se tratava de mera discordância técnica amparada pela liberdade de expressão.

Ao negar o pedido, Moraes afirmou que o interrogatório "não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes". O ministro indicou que, caso entenda conveniente, a defesa do ex-presidente deve juntar os vídeos aos autos do processo.

"No interrogatório, o réu e sua Defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos", afirmou Moraes.

Bolsonaro disse em conversa com jornalistas antes do início do interrogatório que vai falar por horas quando chegar a sua vez de responder as perguntas dos ministros da Primeira Turma, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos outros réus.