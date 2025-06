Macron viajará à Groenlândia para rejeitar sua 'predação'

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, nesta terça-feira (10), que viajará no domingo para a Groenlândia para combater a "predação" e as "ameaças" sobre este território autônomo da Dinamarca, que é cobiçado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump declarou várias vezes que deseja assumir o controle da Groenlândia, rica em recursos e estrategicamente localizada, alegando motivos de segurança.

"Vou à Groenlândia para me solidarizar com o primeiro-ministro (...) e dizer: estamos aqui. Estamos dispostos a nos envolver de novo para que não haja predação nem ameaças", explicou o presidente francês ao canal France 2.

Macron fará uma visita oficial a este território em 15 de junho para "reforçar a cooperação" e "a soberania europeia", a convite de seu primeiro-ministro, Jens-Frederik Nielsen, e da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

Os três líderes discutirão "a segurança no Atlântico Norte e no Ártico, bem como temas relacionados às mudanças climáticas, à transição energética e à segurança no fornecimento de minerais críticos", segundo a Presidência francesa.

O vice-presidente americano, JD Vance, visitou em 28 de março a base militar de seu país em Pituffik, no noroeste da Groenlândia, mas desistiu do restante de sua programação no território devido ao desconforto gerado lá e na Dinamarca.

