Lutnick diz que negociações comerciais entre EUA e China estão indo bem no segundo dia

Por Kate Holton e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta terça-feira que as negociações comerciais com a China estão indo bem, enquanto os dois lados se reúnem pelo segundo dia em Londres buscando um avanço nos controles de exportação que ameaçaram uma nova ruptura entre as superpotências.

Autoridades norte-americanas e chinesas estão tentando voltar aos trilhos depois que Washington acusou Pequim de bloquear as exportações de minerais de terras raras, que são essenciais para sua economia. Isso se deu após os países terem fechado um acordo preliminar em Genebra, no mês passado, para recuarem de um embargo comercial total.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse na segunda-feira que os EUA poderiam suspender os controles de exportação de alguns produtos como semicondutores em troca de a China acelerar a entrega de terras raras e ímãs.

"(As conversas duraram) o dia todo ontem, e espero que durem o dia todo hoje", disse Lutnick a repórteres. "Elas estão indo bem, e estamos passando muito tempo juntos."

As mudanças nas políticas tarifárias de Trump agitaram os mercados globais, provocaram congestionamento e confusão nos principais portos e custaram às empresas dezenas de bilhões de dólares em vendas perdidas e custos mais altos.

No entanto, os mercados recuperaram grande parte das perdas sofridas depois que Trump divulgou suas tarifas do "Dia da Libertação" em abril, auxiliado pelo resultado do encontro em Genebra entre as duas maiores economias do mundo.

A segunda rodada de negociações entre os EUA e a China, que se seguiu a um raro telefonema entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, na semana passada, ocorre em um momento crucial para ambas as economias.

Dados alfandegários publicados na segunda-feira mostraram que as exportações da China para os EUA caíram 34,5% em maio, a maior queda desde a eclosão da pandemia da Covid.

Embora o impacto sobre a inflação e o mercado de trabalho dos EUA tenha sido discreto até o momento, as tarifas afetaram a confiança das empresas e das famílias norte-americanas e o dólar continua sob pressão.

As negociações estão sendo conduzidas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, por Lutnick e pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. O contingente chinês é liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng.

As conversações duraram quase sete horas na segunda-feira e foram retomadas pouco antes das 7h (horário de Brasília) desta terça-feira, e ambos os lados devem divulgar atualizações no final do dia.

A inclusão de Lutnick, cuja agência supervisiona os controles de exportação para os EUA, é uma indicação de como as terras raras se tornaram centrais. Ele não participou das negociações em Genebra, quando os países fecharam um acordo de 90 dias para reverter algumas das tarifas de três dígitos que haviam imposto uns aos outros.

A China detém quase o monopólio dos ímãs de terras raras, um componente crucial para os motores de veículos elétricos, e sua decisão, em abril, de suspender as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais abalou as cadeias globais de oferta e gerou alarme nas salas de reuniões e nos chãos de fábrica em todo o mundo.