Kennedy demite consultores independentes do CDC; especialistas temem por confiança nas vacinas

Por Julie Steenhuysen

CHICAGO (Reuters) - A demissão de um painel independente de especialistas pelo secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., citando o objetivo de restaurar a confiança nas vacinas, pode minar a confiança nas vacinas disponíveis atualmente, colocando os norte-americanos em risco de doenças infecciosas evitáveis, disseram especialistas em saúde pública e outros na segunda-feira.

Kennedy, um cético de longa data em relação às vacinas, disse em um comentário publicado no Wall Street Journal que estava demitindo todos os 17 membros do Comitê Consultivo para Práticas de Imunização (ACIP) do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) "para restabelecer a confiança do público na ciência das vacinas".

O comitê analisa as vacinas aprovadas pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e faz recomendações ao CDC sobre seu uso.

"Temo que vidas humanas sejam perdidas aqui por causa disso", disse o dr Sean O'Leary, presidente do Comitê de Doenças Infecciosas da Academia Americana de Pediatria.

"É um tipo especial de ironia que ele diga que está fazendo isso para restaurar a confiança, já que ele é, como indivíduo, mais responsável por semear a desconfiança nas vacinas do que quase qualquer outra pessoa que eu possa citar", afirmou O'Leary.

O'Leary disse que os pediatras já estão recebendo ligações de pais que estão confusos sobre anúncios conflitantes no início deste mês, restringindo o uso de vacinas contra a Covid-19 para crianças saudáveis e mulheres grávidas. "Isso só vai aumentar a situação", declarou ele.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA disse que a agência está priorizando a saúde pública, a medicina baseada em evidências e restaurando a confiança da população na ciência das vacinas.

A demissão de todo o comitê consultivo de vacinas ocorre poucas semanas antes de uma reunião pública agendada, na qual os consultores deveriam avaliar e votar em várias decisões, incluindo os reforços da vacina contra a Covid-19 de 2025-26.

A agência de saúde disse que o comitê se reunirá conforme programado, entre 25 e 27 de junho, mas não está claro quem fará parte desse painel ou como eles foram examinados quanto a conflitos de interesse. A agência informou que os substituiria por novos membros que estão sendo considerados no momento.

O membro demitido do ACIP Noel Brewer, professor de saúde pública da Universidade da Carolina do Norte, disse que levou cerca de 18 meses desde o momento em que se candidatou até o momento em que passou a servir como membro do ACIP.

O ex-diretor do CDC Thomas Frieden chamou a atenção para as "falsas alegações" de Kennedy no artigo do Wall Street Journal, dizendo que o painel estava repleto de conflitos de interesse. A maior parte do painel foi nomeada no ano passado, segundo o site do CDC.

"Não se engane: politizar o ACIP, como o secretário Kennedy está fazendo, minará a confiança do público sob o pretexto de melhorá-la."

(Reportagem de Julie Steenhuysen em Chicago; reportagem adicional de Mike Erman em Nova York)