Jobe Bellingham segue os passos do irmão Jude e assina com o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do meio-campista inglês Jobe Bellingham, que estava no Sunderland, cinco anos depois de ter contratado seu irmão mais velho Jude, hoje no Real Madrid.

O Dortmund, que será adversário do Fluminense na estreia da Copa do Mundo de Clubes, no dia 17 de junho, assinou um contrato até 2030 com o jogador de 19 anos, que chega no último dia da janela de transferências aberta antes da competição da Fifa.

O clube alemão, quarto colocado na última Bundesliga e classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, teria desembolsado 33 milhões de euros (R$ 209 milhões na cotação atual) para ter Jobe Bellginham, a quantia mais alta que já pagou por um jogador.

"Jobe é um jogador com um talento excepcional que, apesar da pouca idade, já mostra maturidade e inteligência de jogo notáveis. Temos certeza de que ele se encaixa perfeitamente em nossa filosofia, que consiste em promover jovens talentos", disse Lars Ricken, diretor esportivo do Borussia Dortmund.

Jobe Bellingham iniciou a carreira no Birmingham City, assim como seu irmão mais velho, aos 16 anos, antes de se transferir para o Sunderland em 2023.

O jogador de meio-campo, que tem mais de 100 jogos pela Championship (segunda divisão inglesa), foi fundamental para o acesso dos 'Black Cats' à Premier League.

Jobe foi eleito a revelação do campeonato, cinco anos depois de seu irmão Jude, que passou três temporadas no Dortmund antes de ser contratado pelo Real Madrid em 2023 por 113 milhões de euros (R$ 716 milhões), segundo o site especializado Transfermarkt.

