Kotscho: Moraes foi mais 'generoso' com Bolsonaro do que com outros réus

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi mais generoso com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que com outros réus durante o seu depoimento na ação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - Edição Especial, do Canal UOL.

O Moraes foi muito mais generoso com o Bolsonaro do que com outros réus que ele interrogou antes. Já tinham falado que Bolsonaro faria pose de estadista e não partiria para confronto com Moraes.

Bolsonaro transformou o depoimento [ao STF] em um palanque, em um comício, e Moraes deixou. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O STF realizou hoje o segundo dia de interrogatórios dos réus do núcleo 1 da trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Foram interrogados o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na sua fala, o ex-presidente negou qualquer tentativa de golpe de Estado, justificou como "retórica" e pediu desculpas. Ele ainda conseguiu fazer piada e rir com Moraes, convidando-o a ser o seu vice para as eleições do ano que vem —mesmo estando inelegível, conforme decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ao Canal UOL, Kotscho ressaltou a característica em comum de todos os réus ouvidos pelo STF até agora.

Olha, eu estou impressionando com o que acabei de ver. Foram duas horas de um teatro que parecia um julgamento em um tribunal britânico. Todo mundo parecia ter mudado o seu jeito. Todo mundo. Ficou parecendo que tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um passeio num domingo de parque, que não existiu a tentativa de golpe.

Aliás, uma característica de todos os réus, que todos ficaram sabendo da tentativa, mas nenhum participou, nenhum teve culpa no cartório.

Se você pegar o que cada um falou ao pé da letra, nenhum ali cometeu crime algum. Todos ali são inocentes, todos estão sendo julgados por um 'juiz malvado'. Essa parte do interrogatório não acrescentou em nada. Todas as provas continuam as mesmas. Ninguém ganhou nada. Foi um jogo de 0 x 0. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Bolsonaro é acusado de pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A acusação teve como base o inquérito que investigou o ex-presidente e seus principais auxiliares, como os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno, ambos generais da reserva do Exército. Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

Primeiro dia de interrogatórios

Ontem, no primeiro dia de interrogatório, foram ouvidos o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem sobre as acusações de participação na trama.

Em seu depoimento à Corte, o tenente-coronel Mauro Cid reafirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e pediu alterações em uma minuta golpista para anular o resultado das eleições.

Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro "enxugou" o documento, que inicialmente previa as prisões de diversas autoridades do Judiciário e do Congresso, como os ministros do STF e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado. No documento teria ficado apenas o nome do ministro Moraes.

