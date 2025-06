Inspetora é morta a facadas por aluno em escola na França; Macron lamenta "violência sem sentido"

O presidente francês Emmanuel Macron lamentou "uma onda de violência sem sentido" após o assassinato de uma inspetora de escola, que foi ??esfaqueada na manhã de terça-feira (10) na entrada de uma instituição de ensino fundamental em Nogent, Haute-Marne, 300 km a sudeste de Paris.

A vítima tinha 31 anos e foi esfaqueada durante uma revista de mochilas em frente à escola do ensino fundamental, Françoise Dolto. O suspeito é um estudante de 15 anos, imediatamente preso e levado sob custódia.

O jovem não tinha antecedentes criminais, segundo uma fonte próxima ao caso. Ele está preso na delegacia de Nogent, informou a prefeitura da cidade. Uma equipe móvel de segurança foi enviada ao local, assim como uma unidade de apoio psicológico.

O suspeito, "de uma família onde ambos os pais trabalham, não apresentava nenhuma dificuldade específica e era um embaixador bullying", como são chamados nas escolas francesas os alunos voluntários na luta contra o assédio escolar, de acordo com a ministra da Educação francesa, Élisabeth Borne. Ela visitou o centro escolar na tarde desta terça-feira, onde falou com a imprensa. "Seus professores estão totalmente perplexos com o que aconteceu", acrescentou. "Ele havia sido suspenso duas vezes temporariamente no início do ano por problemas de comportamento nas aulas. Mas, desde novembro, não houve nenhuma dificuldade com este aluno."

"Enquanto zelava por nossas crianças em Nogent, uma assistente educacional perdeu a vida, vítima de uma onda de violência sem sentido. Todos nós estamos com sua família, seus entes queridos, seus colegas e toda a comunidade educacional. A nação está de luto e o governo está mobilizado para reduzir a criminalidade", escreveu o chefe de Estado no X.

"A ameaça de armas brancas entre nossas crianças atingiu níveis críticos" e "cabe a nós fazer deste flagelo generalizado um inimigo público", reagiu o primeiro-ministro francês, François Bayrou, na mesma rede social.

Ameaça

O governo da França deve tomar decisões em breve, após as conclusões de um relatório sobre a posse de armas brancas por menores, concluído na última quarta-feira (4).

Encomendado pelo chefe de governo após a morte de um estudante do ensino fundamental de 15 anos em um ataque a faca, em uma escola de Nantes (noroeste da França), no final de abril, o documento recomenda a instalação obrigatória de câmeras de segurança nas entradas e no interior das escolas. Além disso, o relatório defende a proibição da venda de certas facas "extremamente perigosas".

Revistas aleatórias de mochilas escolares foram implementadas na França após uma briga, em março, que resultou na morte de um adolescente de 17 anos em frente a uma escola secundária no departamento de Essonne, perto de Paris.

A revista desta terça-feira foi "planejada com bastante antecedência", especificou o Conselho Regional de Educação, enfatizando que não houve "nenhuma dificuldade específica" na escola.

No final de abril, um dia após o ataque em Nantes, o Ministério da Educação Nacional anunciou que 958 revistas aleatórias de mochilas escolares resultaram na apreensão de 94 armas brancas desde março.

