Índices acionários da China recuam com investidores à espera de notícias sobre negociações comerciais

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta terça-feira, com os investidores adotando uma postura de cautela antes de novas notícias sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China em Londres.

As negociações se estendiam pelo segundo dia, com as principais autoridades das duas maiores economias do mundo tentando neutralizar uma disputa que se estende das tarifas às restrições sobre minerais de terras raras, ameaçando um choque na cadeia de oferta global e uma desaceleração econômica.

O índice CSI300 caiu 0,51%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,44%, interrompendo uma sequência de cinco dias de ganhos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,08%, e os gigantes da tecnologia listados na cidade caíram 0,8%.

"As negociações entre os EUA e a China são definitivamente o foco dos mercados nesta semana, mas após o primeiro dia de negociações, estamos vendo que os mercados estão relativamente estáveis", disse Sean Teo, operador de vendas do Saxo.

As duas partes estão negociando questões estratégicas mais complexas, como terras raras, semicondutores e vistos de estudantes, que provavelmente não serão resolvidas apenas nessa reunião, disse ele, de modo que os mercados estão adotando uma abordagem mais de esperar para ver após o otimismo inicial.

A reunião ocorre em um momento crítico, quando as exportações da China para os EUA caíram 34,5% em maio, enquanto as pressões deflacionárias internas pioraram.

As ações chinesas têm se mantido praticamente estáveis desde 2 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas "recíprocas" abrangentes que ameaçaram derrubar a ordem comercial global.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,3%, a 38.211,51 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,08%, a 24.162 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,44%, a 3.384 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,51%, a 3.865 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,56%, a 2.871 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,07%, a 22.242 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,06%, a 3.933 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,84%, a 8.587 pontos.