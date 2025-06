Haddad diz que não considera medidas que alteram IOF como alta da carga tributária

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que não considera as medidas que alteram alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciadas pelo governo no mês passado, como um aumento da carga tributária.

"Eu não considero isso aumento da carga tributária porque a tua vida vai continuar (igual), a vida dos funcionários da empresa onde você trabalha vai continuar a mesma", afirmou o ministro em entrevista ao Jornal Nacional.

Após a má repercussão das medidas, Haddad anunciou no domingo um acordo com líderes do Congresso para "recalibrar" o decreto do IOF, prevendo recuo, parcial ou integral, de parte das medidas, ao mesmo tempo que apresentou uma série de novas medidas de arrecadação para compensar esse movimento.

(Por Victor Borges)