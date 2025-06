Israel extradita Greta para Suécia após detenção em barco que iria a Gaza

Imagem: Israel Foreign Ministry via X

Do UOL, em São Paulo, e Colaboração para o UOL, em São Paulo

A ativista Greta Thunberg, uma das doze pessoas interceptadas no barco "Madleen", que seguia com ajuda humanitária para Gaza, foi deportada em um avião rumo à França hoje, informou o governo de Israel. Em seguida, ela será extraditada para a Suécia.

O que aconteceu

Foto de Greta dentro de avião foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel no Instagram. Após fazer escala na França, o voo seguirá para a Suécia. Relacionadas Após barco chegar a Israel, Greta, brasileiro e ativistas passam por exames Avião cai no mar dos EUA e 6 pessoas que estavam a bordo desaparecem Sem quórum, referendo sobre cidadania na Itália fracassa; entenda Todos os presos por Israel tentando levar ajuda humanitária a Gaza tiveram contato com cônsules dos seus países, segundo Israel. Eles foram instruídos a assinar documentos de expulsão para serem enviados de volta. Quem se recusar a assinar os papéis de expulsão será levado a um juiz. "Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de expulsão e a abandonar Israel serão levados a uma autoridade judicial, de acordo com a legislação israelense, para que autorize sua expulsão", afirmou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Missão humanitária confirmou extradição de Greta. Segundo a Flotilha da Liberdade, que denunciou a tomada do barco pelas forças israelenses, além dela, outras três pessoas foram deportadas. Oito seguem presos em Israel, incluindo o brasileiro Thiago Ávila, que se recusou a assinar os papéis de extradição.

Barco foi desviado por Israel na madrugada de ontem

O governo israelense interceptou a embarcação Madleen quando ela se aproximava de Gaza. O barco que transporta ajuda humanitária à Faixa de Gaza tinha um grupo de 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

Passageiros da embarcação deverão "retornar aos seus países", disse o governo israelense. "O 'iate das selfies' das 'celebridades' está navegando com segurança em direção às costas de Israel", ironizou o Ministério das Relações Exteriores de Israel em comunicado.

A pequena quantidade de ajuda no iate que não foi consumida pelas 'celebridades' será transferida para Gaza pelos canais humanitários reais

governo de Israel, em nota

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza.

Em nota, a coalização informou na madrugada de ontem a perda de comunicação com o barco. A tripulação foi "sequestrada pelas forças israelenses", acrescentou o movimento.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil havia apelado para o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais. O Itamaraty também destacou "a necessidade de que Israel remova imediatamente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante".

A Suécia, país de origem de Greta, disse prestar ajudar consular, mas ressaltou que havia advertido seus cidadãos a não viajarem para Gaza. A França, que tem seus cidadãos a bordo, entre eles a deputada Rima Hassan, exigiu o retorno imediato deles ao território francês. O Reino Unido pediu que os tripulantes sejam tratados com "com segurança e moderação, em conformidade com o direito internacional", e condenou a situação humanitária em Gaza, classificada como "terrível e intolerável".

Mulher de Thiago faz apelo nas redes

Lara, a mulher do brasileiro Thiago Ávila, que também foi detido, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo apoio da população para libertação de seu marido e dos demais integrantes da embarcação interceptada por Israel. "Há alguns minutos a gente recebeu uma mensagem avisando que eles foram interceptados, estavam sendo atacados pelo Exército israelense, que o Exército estava subindo no barco", disse.

Ela pede que a população cobre governos e outras figuras públicas pela libertação da tripulação. Segundo Lara, o movimento é importante "para que a gente consiga seguir nessa missão e romper o cerco ilegal a Gaza".