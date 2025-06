'Minuta do Google', 'Bom dia para cavalo': as frases de hoje no STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) ouviu hoje réus do "núcleo crucial" da trama golpista. Almir Garnier, Anderson Torres e Augusto Heleno foram interrogados pelos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Todos são acusados de cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se condenados, as penas somadas para cada um podem chegar a 46 anos de prisão.

O que disse Almir Garnier

O ministro Alexandre de Moraes questionou se o ex-comandante da Marinha havia colocado tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o golpe e para a decretação da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), ele negou.

Não ocorreu. Não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção.

O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões... Eu vi aqui coisas como conversa de bar, Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional.

Almir Garnier também foi questionado por Moraes sobre ser um dos participantes de uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022, onde a minuta do golpe teria sido apresentada. Ele informou que foi convocado por Jair Bolsonaro para estar presente, com o intermédio do ministro da Defesa.

Nessa reunião havia vários assuntos, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e que também era a nossa, das inúmeras pessoas que estavam insatisfeitas e se posicionavam em frente aos quartéis do Exército.

Houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar, não foi decidido isso naquele dia, à decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais visando à segurança pública.

Eu não vi minuta, ministro. Vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão, onde algumas informações eram apresentadas na tela. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento.

Questionado sobre a interferência de militares nas decisões de Jair Bolsonaro, Almir Garnier disse que achava "desnecessária" a assessoria política que o Brigadeiro Batista Júnior e o General Heleno prestavam ao ex-presidente.

Eu não era assessor do presidente, eu era o comandante da Marinha. Então, a mim só interessaria alguma coisa caso eu recebesse alguma ordem [de Bolsonaro], alguma orientação para agir de alguma maneira. Fora isso, eu preferia me manter calado, porque quem fala demais dá bom dia para cavalo.

O que disse Anderson Torres

Alexandre de Moraes leu o trecho de um diálogo entre Braga Netto e Anderson Torres em que eles se referiam à possibilidade de uma auditoria para modificar o resultado das eleições. "Não muda nada", dizia Braga Netto. "Depois que der merda, não", respondeu Torres.

O que eu disse foi que se perder a eleição, já era. Se perder a eleição, não há mais o que fazer. Foi isso que eu quis dizer. Claro que de uma forma aí mal-educada, mas o que eu quis dizer ali era exatamente isso, que nós precisávamos trabalhar para ganhar a eleição.

Anderson Torres também foi questionado sobre um celular que perdeu nos Estados Unidos, na véspera do 8 de Janeiro.

Naquele momento, acho que o momento mais duro da minha vida, eu com três crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de Segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado, eu não tenho vergonha de falar. Perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. Três crianças pequenas, nos Estados Unidos, pela primeira vez, a realização de um sonho das crianças se tornou um pesadelo para mim. E, nesse contexto, eu acabei perdendo meu celular, perdi uns dólares, perdi... E isso foi muito ruim para a minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder, tanto que cheguei aqui e forneci a senha da nuvem do celular para a Polícia Federal.

Eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12 [de dezembro de 2022], eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos.

A verdade, ministro, não é a minuta do golpe. Eu brinco que é a minuta do Google, porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente duas pastas para a minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa.

O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer e nunca, nunca, nunca discuti esse tipo de assunto.

O que disse Augusto Heleno

É preciso entender que o GSI chegava a ter entre 900 e 1.000 servidores que vinham das mais diferentes origens, homens e mulheres. Então, não havia clima para fazer pregações políticas nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Então, isso não acontecia, eu não tratava disso no GSI.

Questionado sobre a sua participação na estruturação dos discursos sobre desinformação que tentavam descredibilizar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, Augusto Heleno negou.

Não, eu não tinha nem tempo para fazer isso.

O que disse o ministro Alexandre de Moraes

Durante os interrogatórios, o ministro relator se referiu a um ditado chinês sobre a inexistência de coincidências. Ele recorreu ao ditado após Almir Ganier e Anderson Torres afirmarem que "coincidências" aconteceram antes dos desdobramentos do 8 de Janeiro.

No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso - pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta - houve uma novidade: o senhor foi à Marinha, como comandante, entregar um convite ao Presidente da República com, salvo engano, três blindados. Isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que [o voto impresso] se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante?

Depois, ao interrogar Anderson Torres, Moraes voltou a falar nas coincidências.

Vou repetir o que eu disse para o Almirante Garnier, apesar de perceber que ele não acredita no ditado chinês, que coincidências não existem, mas quero que o senhor também tenha a possibilidade de defesa aqui nesse momento, se quiser explicar. O senhor viajou na véspera do dia 8 [de janeiro de 2023], no dia 6 à noite. Como secretário de Segurança, o senhor se ausentou às vésperas do ataque violento, golpe armado, à sede dos Três Poderes. Foi uma coincidência, doutor?