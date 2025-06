Criança Esperança, Moraes vice e pedido de desculpa: as frases de Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ouvido no STF (Supremo Tribunal Federal) como réu por tentativa de golpe de Estado e interrogado pelos ministros Alexandre de Moraes, o relator do caso, e Luiz Fux.

Ele é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja abaixo as principais frases do ex-presidente no interrogatório.

Pedido de desculpas

Bolsonaro disse que usava questionamentos contra ministros da Suprema Corte como "retórica". Moraes questionou quais indícios ele tinha ao dizer, em uma reunião, que os ministros estavam fazendo alguma coisa "esquisita" e estariam "levando 50, 30 milhões".

Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosses outros três ocupando [o STF], eu teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta os senhores, três [Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes].

Minuta do golpe

Isso [a minuta] foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali, mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente, seria um estado de sítio, por exemplo.

Moraes questionou se Bolsonaro tinha conhecimento sobre algum documento ou esboço que previsse a prisão de autoridades e a intervenção na Justiça Eleitoral.

Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião, não estava previsto.

As conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui, um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira, segunda reunião.

Voto impresso

Minha intenção não é desacreditar [as urnas eletrônicas], sempre foi alertar.

Meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, qualquer suspeição.

Se eu exagerei na retórica —devo ter exagerado, com toda a certeza—, mas o meu intuito sempre foi, e é, mais uma camada de proteção por ocasião dessa suspensão, de modo que evitasse qualquer conflito, qualquer suspensão.

Ele se refere à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), de 2020, declarando que é o voto impresso é inconstitucional por permitir vincular a identidade de eleitores aos seus votos. Em 2021, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criava o voto impresso foi rejeitada pela Câmara.

[Em] todas as minhas falas, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias feitas pelos peritos da Polícia Federal

'Nem eu esperava me eleger presidente'

Minha campanha de 2018, algo atípico, com todo o respeito, nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos. Então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018.

'Tivemos que entubar o resultado das eleições'

Se tivesse feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. Poderia até Vossa Excelência perguntar 'por que não passou a faixa [presidencial]?'. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil.

Quando você perde uma eleição, ministro, é um vazio que você não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento. Pouca gente te procura, o pessoal quer distância.

Convite para vice em 2026

Bolsonaro e Moraes tiveram um momento de descontração no meio do interrogatório. O ex-presidente falava que era muito bem recebido no Nordeste e, ironicamente, convidou Moraes para ser seu vice em 2026, numa chapa presidencial. Bolsonaro está inelegível até 2030.

Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, [mostrando] como é que o povo nos trata, a gente, na rua.

Jair Bolsonaro

Eu declino.

Alexandre de Moraes

Posso fazer uma brincadeira?

Jair Bolsonaro

O senhor que sabe, eu perguntaria aos seus advogados antes.

Alexandre de Moraes

Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26, é isso aí.

Jair Bolsonaro

Eu declino novamente.

Alexandre de Moraes

Confirmou reunião com hacker e Zambelli

Carla Zambelli levou o hacker [Walter Delgatti Neto], eu os recebi. Não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe. De acordo com o Ministério [da Defesa], eu encaminhei o hacker para a transparência eleitoral e nunca mais tive contato com ele.

Ser presidente 'é um inferno'

Excelência, quando eu me elegi presidente da República, eu falei, 'meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência?' Você não governa, é um inferno, aquela vida.

Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. Você não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga para ir para o Guarujá para dar uma volta de jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia.

Arrecadação 'maior que a do Criança Esperança'

Se não fosse a campanha de Pix, eu não saberia como estaria sobrevivendo hoje em dia. Chegou a R$ 18 milhões, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Se não fosse [a campanha de Pix], eu não teria como ajudar meu filho que está nos Estados Unidos também, é outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança.

Voz de prisão de general

O ex-presidente foi questionado pelo ministro Luiz Fux se recebeu voz de prisão de algum militar durante as reuniões com eles. O então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, relatou que o comandante do Exército, general Freire Gomes, ameaçou mandar prender Bolsonaro após ele sugerir um golpe de Estado.

Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Baptista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, eu teria trocado o comandante da Aeronáutica.

Rixa antiga com Barroso

Esse atrito com o então advogado [Luís Roberto Barroso, ministro do STF] Barroso vem lá de trás.

Ele foi advogado do Cesare Battisti, trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil, e eu, como parlamentar, trabalhei para ele [Battisti] ser extraditado para a Itália. Então, tivemos embate.

Tem algo pessoal entre nós dois. Eu relevo muita coisa, mas parece que ele marcou e não me esquece.

Malucos pedem intervenção militar