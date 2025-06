Foram atendidos mais de 685 mil via Correios desde 30 de maio, diz ministro da Previdência

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse no período da tarde desta terça-feira, 10, que já começaram os ressarcimentos a aposentados e pensionistas lesados pelas fraudes milionárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A deputados, Wolney citou valores que foram descontados indevidamente de aposentados, em razão das fraudes, em abril, mas acabaram bloqueados pelo INSS e foram devolvidos no mês seguinte.

"Em um primeiro mês, o dinheiro que estava saindo já começou a voltar para o bolso dos aposentados no mesmo valor no mês seguinte. As pessoas que foram descontadas em abril já receberam de volta esses descontos. E, a partir de maio, os descontos cessaram", frisou o ministro.

A declaração foi realizada em audiência pública das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara.

Wolney ainda destacou a parceria com os Correios para o atendimento presencial de aposentados lesados, fora a possibilidade de questionamento de descontos via aplicativo.

Segundo o ministro, mais de 685 mil pessoas foram atendidas via Correios desde 30 de maio.

Em sua exposição inicial, o ministro da Previdência ainda indicou que a Pasta recebeu reclamações nas redes sociais, na ouvidoria do INSS, na ouvidoria do Ministério da Previdência em razão de uma dificuldade de acessar o crédito consignado através da biometria.

"Lamentamos que esse acesso tenha sido dificultado, mas vamos primar primeiro por evitar fraudes, primar pela segurança, para depois conseguirmos então superar essa fase concedendo crédito a quem deseja obter", disse o ministro.

Rigor para consignado

Wolney Queiroz afirmou também que a pasta quer garantir maior segurança na contratação de crédito consignado por beneficiários do INSS. Ele lembrou que já se reuniu com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) para tratar sobre esse tema.

O ministro também destacou a importância de fortalecer a segurança em relação aos descontos associativos do INSS. Parte disso pode estar relacionado a tecnologias, ele disse.

"Esse vai ser um ponto central nesse novo momento, os bancos já estão sendo cobrados por nós", disse ele. "Cada passo que se dá na garantia de que nenhum desconto seja feito sem autorização dos descontados é importante."