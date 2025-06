Fechadura digital é solução para quem costuma esquecer chave; veja modelos

Esquecer a chave de casa e ficar preso para fora é uma daquelas situações da vida que ninguém quer passar. Mas se você faz parte dos distraídos que já viveram isso, a solução pode estar na troca da sua fechadura comum por uma digital.

Práticas e modernas, elas ainda facilitam a vida de quem chega do mercado carregando sacolas ou quer mais liberdade na hora de sair para correr. Com preços em queda nos últimos anos, já dá para comprar uma fechadura digital por R$ 280. E há várias opções, que abrem as portas de formas diferentes.

As mais simples e baratas liberam o acesso a partir de uma senha numérica. Nos modelos mais avançados, é comum o morador utilizar a leitura das impressões digitais (biometria). Dá até para abrir a porta pelo aplicativo de celular quando a família não está em casa, usando o Wi-Fi. E na hora de sair, não se preocupe: a porta tranca sozinha.

Como instalar?

Há dois tipos de fechaduras digitais. As que ficam sobrepostas à porta são mais simples e fáceis de instalar, já que não necessitam de furação própria. Como substituem por completo a fechadura original, os modelos embutidos exigem mais atenção e tempo de trabalho.

Importante ressaltar que existem modelos específicos para portas de madeira, vidro e metal, e que são próprias para uso com portas comuns, de correr ou pivotantes, por exemplo. Atenção especial também à espessura, para não errar na compra.

Outra dica: há modelos com ou sem maçaneta. Fechaduras com maçaneta ou trinco reversível ainda levam vantagem porque podem ser instaladas em portas que abrem para a direita ou esquerda.

Conectividade: vale a pena?

Para Paulo Dal Bó, que presta consultoria na área de automação desde 2006, a resposta é sim. "Pelo aplicativo de celular, o morador pode abrir a fechadura Wi-Fi remotamente, do trabalho ou de qualquer outro lugar, o que é uma função muito útil", explica.

É possível ainda gerar senhas provisórias para visitantes a distância e até receber informações de quem entrou na residência e em que horário. Dependendo da tecnologia, dá até para integrar vários dispositivos Wi-Fi, montando uma casa inteligente com fechadura, luzes, TV, cortinas e ar-condicionado comandados por um único app.

Fechadura avisa que a pilha está fraca

Em geral, as fechaduras digitais funcionam com pilhas ou bateria. Essa característica costuma gerar uma certa insegurança em parte dos consumidores, que temem ficar na mão na hora de entrar em casa.

Segundo Roberto Mattos, diretor da Audio Excellence, empresa que elabora e executa projetos de áudio, vídeo e automação há 30 anos, não há com o que se preocupar. "As fechaduras digitais avisam o morador que as pilhas ou a bateria estão fracas, seja por sinal sonoro ou mensagem", comenta ele.

Em casos de emergência, ainda existem outras possibilidades. Uma delas é recorrer à entrada micro USB, disponível em boa parte das fechaduras atuais, para alimentação externa. Ou quem sabe reviver a nostalgia de usar uma chave tradicional, como permitem vários modelos.

Fechadura de sobrepor vertical com tela touchscreen e trinco reversível para portas com espessura entre 30 e 50 mm;

Aceita senhas de quatro a oito dígitos e permite cadastrar até 200 usuários com senha;

Travamento automático (com sensor);

Alarmes de arrombamento e porta aberta;

Funciona com quatro pilhas e oferece aviso de bateria fraca e opção de alimentação de emergência por bateria de 9V.

Para portas pivotantes com espessura de 25 a 50 mm;

Permite programar até quatro senhas diferentes (de quatro a 12 dígitos), oferecendo controle sobre quem pode entrar ou sair de casa

Possui teclado touchscreen com 12 teclas, facilitando a interação e digitação;

Travamento automático (com sensor);

Com alarme que dispara em casos de tentativa de abertura indevida, alta temperatura ou bateria fraca;

Funciona com quatro pilhas e conta com uma entrada para alimentação de emergência (bateria 9V), caso as pilhas fiquem descarregadas.

Fechadura embutida, ideal para portas de madeira com espessura de 30 a 70 mm;

Abertura de portas através de biometria, senha ou cartão TAG, com possibilidade de armazenamento de até 90 usuários em cada tecnologia;

Conectividade Wi-Fi com controle da fechadura via app de celular e opção de liberação remota;

Travamento automático;

Alarme de bateria fraca, que alerta quando estiver na hora de trocar as quatro pilhas, opção de carregamento de emergência via USB-C e acesso com chave mecânica.

Fechadura embutida, ideal para portas com espessura de 35 a 100 mm;

Abertura de portas através de biometria, senha, chave ou cartão com cadastro de até 100 usuários;

Conectividade Wi-Fi com controle da fechadura via app de celular e opção de liberação remota;

Travamento automático;

Aviso de bateria fraca, que avisa quando estiver na hora de trocar as quatro pilhas, e opção de carregamento de emergência via micro USB.

Fechadura embutida, ideal para portas com espessura de 35 a 50 mm;

Abertura de portas através de biometria, senha e chave mecânica de emergência, com opção de cadastrar até 300 usuários;

Travamento automático;

Permite criar senhas temporárias ou até de acesso único para convidados;

Aviso de bateria fraca, que alerta quando estiver na hora de trocar as quatro pilhas, e opção de carregamento de emergência via micro USB.

Fechadura para portas com espessura de 40 a 120 mm;

Abertura de portas através de biometria, senha, cartão ou chave;

Conectividade Wi-Fi com controle da fechadura via app de celular e opção de liberação remota e verificação dos registros de acesso em tempo real;

Permite criar senha de acesso único para convidados;

Funciona com bateria de lítio recarregável com opção de carregamento via USB.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.