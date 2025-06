Eurostar vai oferecer trens entre Londres, Genebra e Frankfurt através do Canal da Mancha

A companhia ferroviária Eurostar, que oferece linhas entre Londres e o continente europeu pelo túnel do Canal da Mancha, anunciou na terça-feira (10) sua intenção de abrir novos destinos "no início da década de 2030", com duas rotas ligando a capital britânica a Genebra e a Frankfurt, além de outra entre Amsterdã e Genebra.

A Eurostar planeja adquirir até 50 novos trens capazes de atravessar o túnel da Mancha até 2030 e estabeleceu a meta de transportar 30 milhões de passageiros por ano até o final da década.

"A demanda por viagens de trem na Europa é forte. Os clientes querem viajar mais longe do que nunca de trem", disse a CEO da Eurostar, Gwendoline Cazenave.

Esta é a primeira vez que a empresa oferecerá conexões diretas entre a Grã-Bretanha e a Suíça e a Alemanha. Anúncios de novas conexões entre Londres e o continente são relativamente raros, devido à necessidade de abrir uma fronteira britânica nas estações em questão, com o recrutamento de policiais britânicos para realizar verificações.

O anúncio mais recente foi em 2020, com a inauguração da rota Londres-Amsterdã. No final de 2023, a Eurotunnel, empresa privada franco-britânica que detém a concessão da infraestrutura do túnel, anunciou a conclusão dos estudos de mercado e de desenvolvimento de estações em Frankfurt e Colônia, na Alemanha, e convidou as operadoras a explorar novos destinos.

A operadora prevê um potencial de dois milhões de passageiros por ano entre Londres e a Alemanha. Para Genebra, o potencial é de um milhão de passageiros por ano, novamente de acordo com a Eurotunnel.

Mais viagens entre Londres e Paris

Com os novos trens, a Eurostar também pretende aumentar a frequência de viagens entre Londres e Paris, atraindo dois milhões de passageiros adicionais anualmente para esta rota.

Atualmente, a empresa possui 51 trens, 25 dos quais são utilizados para conexões através do Canal da Mancha. A rota Londres-Amsterdã também será expandida com cinco viagens diárias de ida e volta até dezembro próximo, em comparação com as três atuais.

A Eurostar fez esses anúncios juntamente com seus resultados financeiros de 2024, que apresentaram uma receita de € 2 bilhões (R$ 12,6 bilhões), um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

Aproximadamente 19,5 milhões de passageiros embarcaram em um trem Eurostar no ano passado, um aumento de 5% em relação a 2023. A empresa é especializada em conexões internacionais entre a França, o Reino Unido e os países do Benelux. Ela é controlada majoritariamente pela empresa francesa SNCF Voyageurs.

Outras empresas, como a Trenitalia e a Virgin, pretendem entrar no túnel do Canal da Mancha para competir com a Eurostar até 2029.

(Com AFP)