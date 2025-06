EUA e China fecham acordo sobre 'marco geral' em reunião comercial em Londres

Negociadores de Estados Unidos e China anunciaram nesta terça-feira (10) que alcançaram um acordo sobre um "marco geral" para superar suas divergências comerciais, após dois dias de conversas em Londres.

"Ambas as partes chegaram a um acordo de princípio sobre um marco geral [...] e apresentarão esse marco geral aos seus respectivos líderes", declarou o represante comercial chinês, Li Chenggang.

Por sua vez, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que o acordo permitirá eliminar a preocupação do seu país com as compras de terras raras chinesas, que considera excessivamente restritas por Pequim.

O acordo deve ser aprovado pelos governantes dos dois países, indicaram os negociadores, na histórica Lancaster House. As duas maiores economias do mundo buscam uma trégua duradoura na guerra desencadeada pelas tarifas do presidente Donald Trump, com as taxas mútuas reduzidas temporariamente.

"Nossa comunicação tem sido muito profissional, racional, profunda e franca", disse Li. Ele acrescentou que espera que os avanços feitos em Londres ajudem a aumentar a confiança de ambas as partes.

