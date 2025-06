Empresária é achada morta com tiro no peito em apartamento de SC

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, 35, foi encontrada morta, na noite de ontem, no apartamento em que morava em Criciúma, no sul de Santa Catarina.

O que aconteceu

Daniela morreu com um tiro no peito no apartamento em que morava. O filho dela, uma criança de 6 anos, estava no local onde o corpo foi encontrado. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar da cidade e entregue ao pai. As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Principal suspeito do crime é o ex-namorado da empresária. O homem, que não teve a identidade divulgada, também foi encontrado baleado no apartamento, encaminhado a um hospital, mas não resistiu. A polícia acredita que ele atirou contra si próprio após matar a vítima.

Vizinhos ouviram Daniela gritar por socorro e acionaram a polícia. No entanto, quando os agentes chegaram ao local, a empresária já estava morta.

Empresária e suspeito mantiveram relacionamento curto. Os dois namoraram por cerca de oito meses, mas ela teria encerrado o namoro devido ao comportamento possessivo dele, segundo testemunhas relataram às autoridades.

Caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio. A investigação é feita pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, que solicitou laudos do corpo da vítima e da arma usada no assassinato para elucidar as circunstâncias do crime.

Daniela era dona de um salão de beleza em Criciúma. A empresária foi sepultada hoje no Cemitério Santa Luzia.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.