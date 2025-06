DR com Demori, da TV Brasil, recebe o senador Jaques Wagner

O próximo convidado do DR com Demori tem longa trajetória na política institucional brasileira. Ex-governador da Bahia e ex-ministro dos governos Lula e Dilma, o atual líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é o convidado da atração da TV Brasil nesta terça-feira (10). Em pauta, as redes sociais e o impacto delas no cenário político, anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e análises sobre o atual contexto. O programa vai ar nesta às 23h.

Ao analisar as redes sociais, o senador reconhece os avanços trazidos pelas plataformas digitais, mas alerta para os riscos da desinformação. "O que acontece no Brasil é um pouco o que acontece no mundo inteiro. O advento das redes é um bem para a população, mas também é um problemaço porque muita gente usa elas para a desinformação [...] O mundo inteiro está polarizado e se adotou uma linguagem que hoje é a de a mentira ir virando uma verdade, a ofensa é permitida nas redes, e as pessoas perderam um pouco da liturgia do relacionamento humano", disse.

Perguntado sobre o cenário eleitoral de 2026, Wagner avalia que pesquisas de intenção de voto refletem o retrato de um momento específico e não determinam o desfecho das eleições. "A pesquisa é uma fotografia daquele momento. Mas tem uma caminhada a ser feita. Eu digo sempre que a pesquisa é uma fotografia, e a realidade é um filme", afirmou.

Durante a entrevista, Wagner explicou ainda a sua posição com relação à anistia aos golpistas dos ataques de 8 de janeiro:

"Quando eu digo que tem que virar a página é porque o Brasil não pode viver disso. O Brasil tem que viver é da prosperidade, economia e sucesso das pessoas. Eu acho que não há nenhuma possibilidade de você anistiar aqueles que foram responsáveis pelo 8 de janeiro [...] Eu acho que poderia ter a modulação, mas isso compete ao Judiciário".

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

