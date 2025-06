Dólar à vista fecha em alta de 0,11%, a R$5,5689 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu nesta terça-feira uma sequência de três sessões de baixa no Brasil e fechou em leve alta ante o real, em meio à cautela dos investidores sobre o pacote fiscal do governo Lula, que pode abrir espaço para mudanças nos aumentos de IOF anunciados no fim de maio.

A moeda norte-americana à vista fechou com elevação de 0,11%, aos R$5,5689, após ter atingido na véspera a menor cotação desde outubro do ano passado. Em 2025, a divisa dos EUA acumula perdas de 9,87%.

Às 17h03, na B3, o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,16%, aos R$5,5940.

(Por Fabrício de Castro)