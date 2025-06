Detentores de títulos da Echostar contratam advogados antes de possível recuperação judicial

Os detentores de títulos da EchoStar contrataram a Akin Gump Strauss Hauer & Feld antes de um possível pedido de recuperação judicial da companhia motivado por ameaças recentes de órgãos reguladores federais de revogar as principais licenças de espectro sem fio da empresa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Echostar, proprietária da Dish TV e da Boost Mobile, em Englewood, Colorado, optou nas últimas semanas por não pagar cerca de US$ 500 milhões em juros de vários títulos, o que acionou períodos de carência de 30 dias.

Akin Gump está assessorando os detentores de títulos da EchoStar, disseram as pessoas.

A empresa optou por não efetuar o pagamento de juros de US$ 326 milhões sobre os títulos da EchoStar relacionados ao seu negócio de espectro em 30 de maio, bem como o pagamento de US$ 183 milhões sobre os títulos da Dish DBS em 2 de junho.

A EchoStar não efetuou o pagamento de juros dos títulos em resposta à incerteza causada pela decisão da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) no mês passado de revisar sua conformidade com a exigência de que a empresa construísse uma rede 5G nacional, informou a empresa em documentos regulatórios.

Um pedido de recuperação judicial poderia permitir que a empresa impedisse qualquer ação da FCC para revogar suas licenças de espectro de satélite, de acordo com analistas. Fonte: Dow Jones Newswires