Deixou o presente de Dia dos Namorados para a última hora? Veja 12 ofertas

Eletrônicos

iPhone 13 128 GB, Apple

Tela OLED de 6,1 polegadas; duas câmeras traseiras e uma selfie, todas de 12MP. Processador Apple A15 Bionic, para desempenho e qualidade de imagem.

Comprar por R$ 3.400,74

Fone de ouvido On Ear Tune, JBL

Leve, confortável e dobrável, o que facilita na hora de carregar. Promete aguentar 57 horas de uso e três horas extras com apenas cinco minutos de carga.

Comprar por R$ 208

Watch Fit Special Edition, Huawei

Tela AMOLED de 1,64 polegadas, GPS integrado, monitoramento de sono e frequência cardíaca, entre outros dados de saúde. Compatível com iOS e Android.

Comprar por R$ 498

Perfumes

Hugo Boss Bottled Tonic Eau de Toilette (100 ml)

Moderna e equilibrada, é uma fragrância cítrica e sensual que mistura notas frescas de grapefruit e limão com o amadeirado do cedro e do sândalo.

Comprar por R$ 370,41

Calvin Klein Euphoria Eau de Toilette (100ml)

Inspirada na flor da orquídea, é uma fragrância sensual e adocicada, com toque floral. Tem notas de flor de lótus, rosas, ameixas, baunilha e âmbar.

Comprar por R$ 353,79

Calvin Klein CK One Eau De Toilette (200 ml)

Best-seller da marca, é uma fragrância unissex e clean. Possui notas de chá verde refrescante com rosa e violeta, em uma base com musk e âmbar.

Comprar por R$ 298,33

Moda

Fila Efecto

Indicado para treinos e caminhadas diárias, tem corpo em mesh respirável para maior conforto. A tecnologia Energized Rubber da sola dá impulso às passadas.

Comprar por R$ 189,99

Jaqueta trucker

Jaqueta em jeans 100% algodão na cor preta e com bolsos. Tem modelagem clássica e design atemporal, para compor looks casuais ou dar um toque a mais ao estilo.

Comprar por R$ 219,99

Jaqueta biker

Feita em poliuretano estilo couro, tem modelagem biker/ampla, ideal para compor um look "glam rock". Dois bolsos, gola, mangas longas e fechamento frontal por zíper.

Comprar por R$ 299,99

Acessórios

Colar Voyager

Corrente de cobre de 45cm com pingentes de passaporte, globo terrestre e avião, simbolizando a paixão por viagens. Acompanha bolsinha de veludo.

Comprar por R$ 44,99

Bolsa Lenna's Prem

Feita de lona, a bolsa tem estilo casual. Versátil, tem bolso e divisórias internas. Comporta caderno universitário, livros e itens como celular, chaves e carteira.

Comprar por R$ 109

Cachecol xadrez

Macio e quentinho, tem comprimento longo e barras com franjas. Ideal para se aquecer nos dias frios sem perder o charme na hora de compor o look.

Comprar por R$ 119,99

