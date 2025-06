Maio de 2025 foi o segundo mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média de 15,79°C, 1,4°C acima da média estimada para o período pré-industrial (1850-1900), de acordo com dados divulgados hoje pelo observatório europeu Copernicus.

O que aconteceu?

Maio de 2025 foi o segundo mais quente já registrado globalmente. O mês teve temperatura média de 15,79°C, 0,53°C acima da média de 1991 a 2020 e 1,4°C superior ao período pré-industrial (1850-1900).

No último ano, a temperatura ficou 1,57°C acima do nível pré-industrial. O período de 12 meses de junho de 2024 a maio de 2025 foi 0,69°C acima da média de 1991-2020 e 1,57°C acima do nível pré-industrial.

Mês ficou 1,4°C acima do nível pré-industrial. Além de representar uma queda de 0,12°C em relação ao recorde de maio de 2024, maio de 2025 é o segundo mês desde julho de 2023 a ter uma temperatura média abaixo do limite de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris. Nesse período, apenas julho de 2024, com média de 1,48ºC, havia ficado abaixo da meta. Mas isso não significa uma melhora no quadro geral.

Maio de 2025 interrompe uma sequência sem precedentes de meses com temperaturas acima de 1,5°C acima da temperatura pré-industrial. Embora isso possa oferecer um breve alívio para o planeta, esperamos que o limite de 1,5°C seja excedido novamente em um futuro próximo devido ao aquecimento contínuo do sistema climático. Carlo Buontempo, diretor do Copernicus

Gráfico compara a temperatura de maio de 2025 com os meses de maio de 2024 e 2023, além dos períodos de 1850 a 1900 e de janeiro de 1940 em diante Imagem: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

O continente europeu viveu uma primavera de contrastes. Houve temperaturas abaixo da média no leste (incluindo os Bálcãs, Finlândia e leste da Itália) e acima da média no oeste. Em média, a temperatura europeia no mês de maio foi de 12,98°C, 0,29°C abaixo da média histórica.

Europa enfrenta seca histórica. Os dados indicam uma seca severa e prolongada no noroeste europeu, com os menores índices de precipitação e umidade do solo desde ao menos 1979, além do nível mais baixo de fluxo dos rios já registrado para o período da primavera (dados desde 1992). Por outro lado, o sul da Europa e partes da Rússia e Escandinávia registraram chuvas acima da média.

Altos e baixos fora da Europa também. Fora do continente, secas também foram observadas na América do Norte, África Austral, centro da Ásia e América do Sul, enquanto regiões como Alasca, leste dos EUA, Rússia e Austrália enfrentaram chuvas acima da média. As temperaturas ficaram mais acima da média na Antártida Ocidental, em uma grande área do Oriente Médio e da Ásia Ocidental, no nordeste da Rússia e no norte do Canadá. Por outro lado, ficaram mais abaixo da média na Índia, Alasca, sul da África e leste da Antártida.

Temperaturas do mar continuam elevadas. As temperaturas da superfície do mar mantiveram-se em níveis anormalmente altos em muitos oceanos e mares. A média global de maio foi de 20,79°C, a segunda mais alta já registrada para o mês. Uma onda de calor marinha levou a recorde de temperatura no nordeste do Atlântico Norte. O mar Mediterrâneo também ficou muito mais quente do que a média.

Derretimento polar. O relatório também aponta que o gelo do Ártico ficou 2% abaixo da média, o nono menor registro em 47 anos de medições por satélite. As concentrações mais baixas foram observadas nas regiões de Barents, Kara e Laptev. Na Antártida, a extensão do gelo ficou 9% abaixo da média, o quinto menor valor para maio já registrado.

Tendência de aquecimento segue firme. O boletim do Copernicus reforça que, embora pequenas variações mensais possam ocorrer, o ritmo de aumento das temperaturas permanece consistente com os cenários mais pessimistas das mudanças climáticas.

Sobre os dados

Desde quando há registros de temperaturas? Os registros de medições de temperatura estão disponíveis apenas até um determinado ponto no passado e se tornam mais escassos à medida que se recua no tempo. Dentre os conjuntos de dados que fornecem uma estimativa global da temperatura do ar na superfície, alguns incluem registros de 1850. O Copernicus trabalha com dados disponíveis desde 1950.

O que é o período pré-industrial e por que às vezes é chamado assim? Para a temperatura média global, também é comum citar o período pré-industrial, quando se intensificaram as emissões de CO2 devido ao uso de combustíveis fósseis. Esse período é usado como referência nas metas do Acordo de Paris, cujo objetivo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitá-lo a 1,5°C. No Acordo de Paris, não há uma definição estrita do período pré-industrial, no entanto, o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) sugere o uso do período de 1850 a 1900 em seu relatório "Aquecimento global de 1,5°C", de 2018.

Por que se usa o período de 1991-2020 como referência? Como o clima varia de ano para ano, os climatologistas usam um período de referência padrão de 30 anos para coletar as médias de temperaturas e outras variáveis relacionadas ao clima. Essas médias climáticas de 30 anos são chamadas de "normais climáticas" e podem ser usadas para calcular níveis locais, nacionais ou globais. O último período de 30 anos, conforme definido pela OMM (Organização Meteorológica Mundial), é 1991-2020.