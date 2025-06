SÃO PAULO (Reuters) - A Smartfit anunciou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou na véspera pagamento de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$40 milhões, de acordo com a ata da reunião do colegiado.

O pagamento equivale a R$0,067 por ação, segundo o documento.

O valor será pago em 31 de julho.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Michael Susin)