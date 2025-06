Concacaf rejeita pedido de adesão da Groenlândia

A Associação de Futebol da Groenlândia (KAK) anunciou nesta terça-feira (10) que seu pedido de adesão à Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) foi rejeitado.

"Recebemos uma breve carta do secretário-geral Philippe Moggio com a rejeição do nosso pedido de adesão à Concacaf como 42º membro" da confederação, escreveu no Facebook o presidente da KAK, Kenneth Kleist.

A federação realizou o pedido há um ano, antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressar seu interesse em tomar a Groenlândia, que é um território autônomo dinamarquês.

Fundada em 1971, a KAK solicitou sua adesão à Concacaf depois de não conseguir ser aceita na Uefa, ao não preencher os critérios de independência e governança requeridos pela confederação europeia.

A Groenlândia, segundo a sua federação, é o único território no mundo que não pertence a uma confederação regional, o que a impede de disputar jogos internacionais.

Para Kleist, a recusa da Concacaf "não torna o futebol acessível a todos no mundo e mostra que as nações menores estão enfrentando extremas dificuldades para obter permissão para jogar sob sua própria bandeira".

