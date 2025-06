4 acessórios que disparam água e limpam bumbum como nos banheiros japoneses

Você já deve ter visto, na TV ou na internet, os vasos sanitários eletrônicos usados no leste asiático, em países como a Coreia do Sul ou o Japão. Esses vasos sanitários são diferentes dos que usamos no Brasil porque estão conectados à rede elétrica, com botões para aquecer o assento, alterar a pressão da água e controlar a intensidade da descarga.

Um vaso desse tipo não é fácil de achar por aqui e o preço costuma ser bem salgado. Contudo, existe um acessório para encaixar debaixo do assento que dispara jatos d'água e se aproxima da experiência de usar um banheiro como se estivesse no Japão.

Vantagens do produto

Melhor limpeza das partes íntimas;

Compatível com quase todos os modelos de vasos sanitários;

Permite regular intensidade do jato;

Dispensa o uso de papel higiênico (porém, será preciso uma toalha de pano para secar).

Vale a pena investir num desses?

Para esclarecer essa dúvida, fomos atrás de alguns modelos vendidos em lojas online, como a Amazon, e buscamos a opinião de quem já os comprou e avaliou. Algumas das opiniões são de consumidores estrangeiros, já que os modelos são vendidos para diversos países.

Acessório para ser instalado abaixo do assento, que funciona como um bidê;

Possui modo para lavagem para homens e para mulheres; com interruptor rotativo, é possível alternar entre eles;

Permite ajuste da pressão da água;

O que diz quem comprou

Funciona perfeitamente, é bem sutil, bonito. Fácil de instalar e ficou bem discreto. Se acomodou perfeitamente com o assento.

Maria Elizabete Pereira

Produto cumpre o prometido para a higiene feminina e é ótimo! Priscila

Eu instalei este bidê em antecipação a um exame de saúde específico de meia-idade que requer uma limpeza interna completa de 24 horas. Foi bastante fácil de instalar com o mínimo de conhecimento, experiência ou força em encanamento. K. Bisciotti

Bidê para instalação abaixo do assento do vaso sanitário

Garantia de 18 meses pela fabricante

Construído com válvulas de alta pressão com núcleos de metal e cerâmica e mangueiras de aço

Limpeza íntima frontal e traseira

O que diz quem comprou

O produto é excelente, não tenho do que reclamar, sensacional. Porém, vem no padrão americano de 7/8" enquanto no Brasil se usa geralmente 1/2". Então tive que comprar um "T" com o tamanho correto aqui. Na minha opinião por estar sendo vendido e entregue por Amazon Brasil, o produto já deveria vir com adaptador no tamanho correto para ligação. Odon de Melo Pontes Junior

O produto é bom, útil, funciona conforme prometido e tem ótimo custo-benefício. Mas é necessário comprar um "T" de meia polegada pois a entrada padrão nos USA é diferente da brasileira. Pedro Lemos

Comprei meu primeiro bidê Luxe há vários anos. Eu era novo no conceito. (...) Levei algumas semanas para me sentir confortável com o bidê. Mas, depois de fazer isso, aprendi a apreciar o resultado superior da limpeza. Eu me sinto 'limpo' após o uso. Além disso, agora não uso papel higiênico, só me seco com uma toalha. Texas Guy

Acessório para instalação abaixo do assento, com funções de um bidê eletrônico;

Jatos para limpeza nas partes íntimas frontais e traseiras;

Autolimpante, lavando com água o próprio bocal;

Bocal retrátil.

O que diz quem comprou

Comprei uma peça na loja de ferragens e deu pra adaptar direitinho aqui no Brasil, comprei pra minha mãe que já tá idosa e ela adorou - melhor que o antigo chuveirinho. Maria L.

Produto de fácil instalação. Para higiene pessoal, tanto masculino como feminino. Gostei muito. Apenas necessita de um adaptador. Qualquer encanador pode achar em casas de materiais. Decio de Paula Machado

Excelente para idosos. Sucesso total com minha mãe de 95 anos. Eu e minhas irmãs aprovamos também o uso. Facilita demais a higiene. Maria A.

Promete fácil instalação e compatibilidade com diferentes vasos;

Limpeza frontal e traseira;

Também faz autolimpeza;

Tem botão de controle de pressão da água.

O que diz quem comprou

É fácil de instalar e funciona muito bem. Mark Harvey

É muito simples e intuitivo de usar. Existem basicamente três configurações: traseira, central e autolimpeza . Não há controle de temperatura, apenas água fria, o que é bom para mim. Kona

Produto muito bom, fácil de instalar e fácil de aprender a usar. O mais importante é que o uso de papel higiênico tenha diminuído drasticamente após a instalação deste bidê. 100% recomendado! Marco Gorgon

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.