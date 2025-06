Clínica de fertilização troca embrião e implanta o errado em paciente

Uma clínica de fertilização da Austrália trocou embriões e implantou o errado em uma paciente que fez tratamento no local para conseguir engravidar.

O que aconteceu

Clínica Monash IVF admitiu erro, classificado como "falha humana". Por meio de comunicado, a empresa disse que um dos funcionários realizou a troca dos embriões, o que resultou no implante errado na paciente.

Mulher ficou grávida do material genético de outro casal. Os pais acreditavam estar gerando um filho biológico, mas, na realidade, o bebê terá o DNA de um outro casal que também faz tratamento na Monash IVF.

Autoridades australianas vão investigar o erro. A ministra da saúde do estado de Victoria, Mary-Anne Thomas, informou que foi instaurado procedimento para apurar erros ocorridos na clínica para garantir que as famílias "estão recebendo o tratamento adequado".

Outro erro

Em fevereiro deste ano, a Monash IVF já havia identificado erro de troca de embriões em outra paciente. Neste caso, uma mãe deu à luz um bebê de outro casal após a clínica de fertilização trocar embriões acidentalmente em Brisbane, também na Austrália.

Erro resultou no nascimento da criança com material genético diferente do dos pais. Após as investigações, a empresa confirmou que o embrião de outro casal havia sido descongelado e transferido indevidamente para a mulher que deu à luz.

Na ocasião, o CEO da clínica, Michael Knaap, afirmou que ofereceu todo apoio às famílias envolvidas. "Todos nós da Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos. Continuaremos a apoiar os pacientes neste momento extremamente angustiante", disse.

Knaap também reforçou que a clínica segue medidas rigorosas de segurança e testagem e que o caso é resultado de um "erro humano". "Desde que tomamos conhecimento deste incidente, realizamos auditorias adicionais e estamos confiantes de que se trata de um caso isolado", afirmou.

A Monash IVF opera mais de 100 clínicas de fertilização na Austrália.