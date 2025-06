Cid diz ao STF que não atuou, mas viu planejamento do golpe

A Primeira Turma do STF iniciou ontem a fase de depoimento dos réus do chamado 'núcleo central' da tentativa de golpe de Estado de 2022. O primeiro a responder às perguntas foi o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por ser colaborador da investigação. Cid negou ter participado da tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder, mas disse que "presenciou grande parte dos fatos", e confirmou ter assinado a delação por vontade própria. Ele disse também que Bolsonaro não soube de nenhuma organização sobre os atos golpistas antes do 8 de Janeiro, mas que ele "recebeu e leu" a minuta do golpe, fez ajustes e retirou as autoridades da lista de prisões, mantendo apenas Alexandre de Moraes. Segundo ele, o decreto do golpe era um documento genérico, que dizia "o quê, não dizia como". Cid disse também que havia informado Bolsonaro sobre a carta golpista que estava sendo confeccionada nas Forças Armadas. Leia mais sobre o depoimento.

Ramagem nega ter usado Abin para espionar desafetos de Bolsonaro. O segundo a ser ouvido ontem pelo STF no âmbito da investigação da trama golpista foi Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Abin. Ele negou ter usado o órgão para monitorar ilegalmente a rotina de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral durante o governo Bolsonaro. Sobre a acusação de uso ilegal do programa de espionagem Firstmile, ele disse que o sistema deixou de ser utilizado pela Abin em 2021, um ano antes do período das acusações feitas pela Polícia Federal, e também negou ter enviado a Bolsonaro arquivos com informações para embasar lives nas redes sociais e insinuar fraudes nas urnas eletrônicas. Os interrogatórios serão retomados hoje e os próximos a serem ouvidos são Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e, em seguida, Jair Bolsonaro.

Oposição e bancada ruralista desaprovam alternativa à alta do IOF. O anúncio das medidas para evitar o aumento da alíquota do imposto, anunciadas pelo governo na noite de domingo, foram duramente criticadas por representantes do agronegócio e parlamentares da oposição ao governo. Fernando Haddad anunciou que o governo pretende passar a cobrar uma alíquota de 5% de Imposto de Renda sobre investimentos como a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), que hoje não são taxados, como parte das medidas que compensariam o aumento do IOF implementado por decreto há 15 dias. Segundo parlamentares da bancada ruralista, a tributação desses títulos dificultaria o crédito e os investimentos do setor. As medidas foram acordadas entre Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado, além de líderes parlamentares que se reuniram por mais de cinco horas no domingo. O acordo ainda deverá ser referendado pelo presidente Lula. Entenda a proposta.

Trump vai enviar fuzileiros navais a Los Angeles contra protestos. O governo dos Estados Unidos informou que irá enviar 700 fuzileiros navais para ajudar a conter os protestos contra as prisões e deportações de migrantes que ocorrem na cidade desde a última sexta-feira. O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newson, disse ter sido informado também de que o presidente planeja enviar outros 2.000 homens da Guarda Nacional, dobrando o contingente anunciado no fim de semana. O envio dos fuzileiros representa uma escalada na atuação do governo federal e mostra que Trump está disposto a dobrar a aposta mesmo depois de o governo da Califórnia apontar uma interferência federal na soberania do estado. Pesquisas mostraram ontem que o apoio de latinos ao governo de Trump desabou. Dados coletados pelo Global Strategy Group mostraram que, em fevereiro, 43% dos latinos diziam que apoiavam as políticas de Trump. No final de maio, antes dos distúrbios em Los Angeles, a taxa caiu para 29%. Saiba mais.

SUS tem alta de atendimentos por vício em aposta. Dados do Sistema Único de Saúde apontam para uma alta de atendimentos ambulatoriais relacionados a "transtorno do jogo" e "mania de jogos de aposta". Em 2018, foram 111 casos registrados, no ano passado foram registrados 1.292 atendimentos. Integrantes do governo avaliam, no entanto, que esse número ainda não reflete o cenário da dependência no país. Em um relatório divulgado em maio, o Tribunal de Contas da União afirma que "as iniciativas de detecção precoce de casos de dependência são escassas". Por isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defende que os jogos devem receber regulamentação similar à do cigarro, com forte controle sobre propaganda e alertas dos riscos de dependência. O ministro disse, em entrevista à Folha, que tem dialogado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comanda a pasta responsável pela regulamentação das apostas, e que a sua pasta vai ofertar cursos de formação a profissionais que acolhem apostadores. Saiba mais.

Estado de São Paulo pode ter mínima de 2°C. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a onda de frio que atinge o centro-sul do país e vai derrubar as temperaturas em São Paulo. Entre os dias 11 e 14 de junho, a previsão é de mínimas de 2°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geadas. Nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva, Campinas e Sorocaba, os termômetros devem marcar mínimas de 8°C no período. Na Região Metropolitana e na capital, a temperatura desce aos 9°C. A Prefeitura de São Paulo vai reativar a Operação Baixas Temperaturas a partir das 18h de hoje e instalar dez tendas de acolhimento à população mais vulnerável nas cinco regiões da cidade. No local serão distribuídos alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água. Saiba mais na previsão.