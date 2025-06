Chips da Huawei estão uma geração atrás dos EUA, mas empresa tem soluções, diz presidente-executivo

Por Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - Os chips da Huawei Technologies estão uma geração atrás de seus pares norte-americanos, mas a empresa está encontrando maneiras de melhorar o desempenho por meio de métodos como a computação em cluster, disse o presidente-executivo Ren Zhengfei à mídia chinesa nesta terça-feira.

A fabricante de chips investe 180 bilhões de iuanes (US$25,07 bilhões) em pesquisa anualmente e vê promessas nos chips compostos - chips feitos de vários elementos - disse Ren em uma entrevista ao jornal People's Daily, do Partido Comunista Chinês.

Não há "necessidade de se preocupar com o problema dos chips", disse Ren, abordando as preocupações decorrentes dos controles de exportação dos Estados Unidos.

O artigo foi publicado no momento em que autoridades norte-americanas e chinesas retomam as negociações comerciais pelo segundo dia em Londres, onde tópicos como as restrições tecnológicas dos EUA à China devem ser discutidos.

Desde 2019, uma série de restrições sobre exportações dos EUA, com o objetivo de conter os avanços tecnológicos e militares da China, restringiu o acesso da Huawei e de outras empresas chinesas a chips de ponta e aos equipamentos necessários para produzi-los.

Os comentários de Ren são os primeiros feitos por ele ou pela Huawei sobre os esforços avançados de fabricação de chips da empresa, que se tornaram um ponto crítico nas tensões entre os EUA e a China.

A Huawei é apenas uma das muitas fabricantes de chips chinesas, disse Ren na entrevista, acrescentando: "Os Estados Unidos exageraram as conquistas da Huawei. A Huawei não é tão boa assim. Temos que trabalhar duro para alcançar a avaliação deles".

"Nosso chip único ainda está uma geração atrás dos EUA. Usamos a matemática para complementar a física, a lei não-Moore para complementar a lei Moore e a computação em cluster para complementar os chips únicos, e os resultados também podem alcançar condições práticas.", disse ele.

A computação em cluster é quando vários computadores trabalham juntos. A lei de Moore refere-se à velocidade de avanço dos chips.

A série Ascend de chips da Huawei compete na China com as ofertas da Nvidia, líder global em chips de inteligência artificial.

Os chips da Nvidia são mais poderosos do que os da Huawei, mas a empresa foi impedida por Washington de vender seus chips mais sofisticados para a China, fazendo com que ela perdesse uma participação de mercado significativa para a Huawei.