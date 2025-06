CEO do Publicis: 'Toda empresa moderna deveria ser focada em tecnologia'

Para Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe no Brasil, dono de agências como DPZ, Talent, Publicis, Leo e Le Pub, toda empresa moderna deveria ser focada em dados e tecnologia. A executiva foi a entrevistada do episódio #214 do programa Mídia e Marketing, publicado nesta semana - veja o programa acima, na íntegra.

Dados e tecnologia são a coluna vertebral do que a gente faz, como toda empresa moderna deveria ser. A tecnologia tem transformado o jeito que fazemos mídia e criatividade.

Gabriela Onofre, do Publicis Groupe no Brasil

Na entrevista, a executiva ainda fala sobre a união da inteligência artificial com a inteligência humana e sobre a relevância dos criadores de conteúdo na estratégia das marcas.

Confira outros destaques:

O mundo mudou, está cada vez mais pulverizado e as marcas precisam se adaptar, falar em formatos diferentes. Para isso, precisamos nos atualizar como prestadores de serviços.

a partir de 3:28

Criatividade é cada vez mais importante nesse mundo que tem muita informação. Posicionamento claro e valores sólidos é cada vez mais importante. Empresas que apostam em criatividade crescem 4 vezes mais rápidas.

a partir de 5:09

Agências continuam sendo sócias, parceiras de negócios dos clientes. Somos solucionadores de problemas através da criatividade.

a partir de 8:44

Nada substitui o humano. As coisas feitas por IA têm menos capacidade de diferenciação. Estamos em uma era da união da IA com a inteligência humana. É daí que vai sair uma verdadeira construção de marca.

a partir de 13:20

Se, antigamente, a gente demorava 90 dias pra colocar uma campanha no ar, hoje em dia a gente produz 5 ou 6 mil peças instantaneamente. Isso exige uma orquestração muito mais complexa. Até por isso, as agências nunca foram tão importantes.

a partir de 16:40

O Brasil sempre teve muita relevância no mercado de redes sociais. O creator, o influenciador, faz parte de todos os planos de comunicação - até porque ele é mídia e ele é conteúdo. Não basta ter um plano de creator: precisamos colocá-los no começo dos desafios de comunicação.

a partir de 20:19

Cannes Lions é relevante porque criatividade é motor dos negócios - e cada vez mais clientes entendem isso. Hoje, o festival de Cannes é lugar dos criativos, como era antes, mas também é lugar de negócios, onde temos muito mais clientes e discussões sobre o futuro.

a partir de 32:42

Os podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcasts e em todas as plataformas de distribuição. Você pode ouvir Mídia e Marketing, por exemplo, no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. O Mídia e Marketing também está no Canal UOL, que pode ser assistido nas seguintes operadoras: