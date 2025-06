Brasil vence Paraguai (1-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

O Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Paraguai por 1 a 0 nesta terça-feira (10), em São Paulo, sua primeira vitória desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da equipe.

A seleção canarinho garantiu sua vaga no torneio que vai ser disputado nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem graças a um gol marcado pouco antes do intervalo (44') pelo astro do Real Madrid, Vinicius Junior.

